我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

故宮文物受損 立委問敢不敢查 蘇貞昌：了解後「會斟酌」

台灣新聞組／台北2日電
針對故宮文物毀損事件，國民黨立院黨團要求政院成立專案調查小組，故宮應公布案發第一時間的監視器畫面。(記者杜建重／攝影)
針對故宮文物毀損事件，國民黨立院黨團要求政院成立專案調查小組，故宮應公布案發第一時間的監視器畫面。(記者杜建重／攝影)

國民黨立委陳以信日前爆料故宮文物受損卻隱匿不報，他昨天再度質疑故宮提出的調查報告有延遲公開報告、事發照片消失、調查延遲三大疑點，國民黨團要求行政院成立「專案調查小組」，追查國家級醜聞，詢問行政院長蘇貞昌：「願不願意、敢不敢？」蘇貞昌表示，沒有敢不敢的問題，此事一定會調查清楚，該追究責任就追究，相關疑點與問題會請行政院了解後再斟酌。

時代力量立院黨團則批評，故宮的通報、保存流程很不完善，立法院教育及文化委員會已排定本月7日將考察故宮，將了解庫房文物保存及管理情形。

陳以信日前爆料故宮文物被打破，昨再對故宮調查報告提出質疑，包括事發後一年半載，故宮卻不對外公開說明；第二，照片顯示雙龍小碗是在桌上而不是在文物箱內，與報告所稱打開文物箱見碎裂立即拍照有出入；第三，故宮稱監視器畫面僅留存三個月，政風室卻直到無法調閱監視器後才啟動調查。

陳以信批評，相關事件人員訪談拖半年後才進行，故宮處理過程有嚴重疏失，根本是意圖隱匿，故宮送來的調查報告卻有很多疑點，難以服眾。蘇貞昌表示，報告不清楚，就請故宮再來報告清楚。行政院敢不敢成立專案小組調查故宮？蘇貞昌回應，沒有什麼敢不敢，「如果委員提出不清楚的地方，會請行政院再了解」。

至於故宮是否隱匿不報？蘇貞昌說，故宮院長吳密察在事發後第一時間已經報告，並未要求吳密察不對外說明。

國民黨團書記長李德維質疑，吳密察是否第一時間如實報告？行政院長蘇貞昌如果在第一件毀損發生就震怒的話，就不會有接二連三的文物損失；若吳密察都有報告，行政院知道卻不公開說明，難道隱匿的是蘇貞昌嗎？

國民黨團副書記長林思銘要求吳密察必須先下台負責，讓檢調介入調查是否人禍造成的，監察院也應馬上立案，調查古文物保護不當是否人謀不臧，糾正及彈劾相關官員。

故宮前晚將「明 弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」兩案初步調查報告送到立院。立委陳椒華說，時力黨團除要求第三案調查報告盡速公布，故宮更應清楚說明相關調查資料列為密件及解密的法規依據，免得被質疑想隱匿就列密件，扛不住輿論壓力就解密。

故宮博物院兩年打破三個古文物，時代力量立院黨團昨抨擊故宮通報、保存流程有問題，要...
故宮博物院兩年打破三個古文物，時代力量立院黨團昨抨擊故宮通報、保存流程有問題，要求改善文物管理及庫房環境。(記者杜建重／攝影)

國民黨 彈劾 教育

上一則

蔣萬安：高端萬般失敗 僅股價漲 是國際大笑話

下一則

黨產會狠抄救國團 不敢查海霸王？

延伸閱讀

台國防部長：只要敵人沒登陸 絕對有勝算

台國防部長：只要敵人沒登陸 絕對有勝算
借牌？藍控蘇貞昌女「巧」拿桃市府標案

借牌？藍控蘇貞昌女「巧」拿桃市府標案
台故宮被爆打破國寶 院長吳密察承認「有3案」無隱匿

台故宮被爆打破國寶 院長吳密察承認「有3案」無隱匿
剛打高端第4劑 蘇貞昌確診 總質詢停擺

剛打高端第4劑 蘇貞昌確診 總質詢停擺

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
解放軍8月環台操演期間，國軍艦艇監控迫近台灣鄰接區的艦艇。（軍聞社）

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

2022-10-31 02:29
故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝自故宮調查報告

台故宮文物毀損調查報告出爐 瓷器庫房監視器畫面曝光

2022-10-31 11:47
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公