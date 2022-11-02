故宮文物受損 立委問敢不敢查 蘇貞昌：了解後「會斟酌」

針對故宮文物毀損事件，國民黨立院黨團要求政院成立專案調查小組，故宮應公布案發第一時間的監視器畫面。(記者杜建重／攝影)

國民黨 立委陳以信日前爆料故宮文物受損卻隱匿不報，他昨天再度質疑故宮提出的調查報告有延遲公開報告、事發照片消失、調查延遲三大疑點，國民黨團要求行政院成立「專案調查小組」，追查國家級醜聞，詢問行政院長蘇貞昌：「願不願意、敢不敢？」蘇貞昌表示，沒有敢不敢的問題，此事一定會調查清楚，該追究責任就追究，相關疑點與問題會請行政院了解後再斟酌。

時代力量立院黨團則批評，故宮的通報、保存流程很不完善，立法院教育 及文化委員會已排定本月7日將考察故宮，將了解庫房文物保存及管理情形。

陳以信日前爆料故宮文物被打破，昨再對故宮調查報告提出質疑，包括事發後一年半載，故宮卻不對外公開說明；第二，照片顯示雙龍小碗是在桌上而不是在文物箱內，與報告所稱打開文物箱見碎裂立即拍照有出入；第三，故宮稱監視器畫面僅留存三個月，政風室卻直到無法調閱監視器後才啟動調查。

陳以信批評，相關事件人員訪談拖半年後才進行，故宮處理過程有嚴重疏失，根本是意圖隱匿，故宮送來的調查報告卻有很多疑點，難以服眾。蘇貞昌表示，報告不清楚，就請故宮再來報告清楚。行政院敢不敢成立專案小組調查故宮？蘇貞昌回應，沒有什麼敢不敢，「如果委員提出不清楚的地方，會請行政院再了解」。

至於故宮是否隱匿不報？蘇貞昌說，故宮院長吳密察在事發後第一時間已經報告，並未要求吳密察不對外說明。

國民黨團書記長李德維質疑，吳密察是否第一時間如實報告？行政院長蘇貞昌如果在第一件毀損發生就震怒的話，就不會有接二連三的文物損失；若吳密察都有報告，行政院知道卻不公開說明，難道隱匿的是蘇貞昌嗎？

國民黨團副書記長林思銘要求吳密察必須先下台負責，讓檢調介入調查是否人禍造成的，監察院也應馬上立案，調查古文物保護不當是否人謀不臧，糾正及彈劾 相關官員。