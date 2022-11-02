任內3文物送修？故宮前院長馮明珠：沒記憶

故宮文物破損事件持續延燒，故宮昨晚發出聲明，根據歷年修護紀錄，館內收藏的陶瓷器經評估送修者共359件，並指故宮前院長馮明珠任內有兩件文物在提件時發現損毀，另三件文物因傷損進行修護，文史工作者近期也在社群網站 貼出故宮歷年文物損毀事件，顯示故宮文物損毀已非第一次。

故宮表示，根據故宮歷年修護紀錄，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修者共359件。馮明珠被指擔任故宮院長任內曾有三件文物送修，她昨請國民黨 團代為澄清指出，她本人沒有記憶，但過去故宮文物送修均有詳細的紀錄，希望故宮提出相關資料及完整說明。再者，這三件文物是新傷，還是舊傷？是例行的維護整理報修？還是有人為的失誤？

故宮表示，媒體登載2014、2015年送修的「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」皆於提件時發現破裂；至於「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」則查無2013年的修護紀錄，但同年另有「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」、「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」等文物因傷損進行修護的紀錄。

馮明珠日前受訪時曾提及，故宮文物在秦孝儀、周功鑫院長任內進行大盤點，「未見破損品或異常」。但馮明珠在2013年任故宮院長時曾遭爆隱匿遺失五件文物附件，還對相關人士記功嘉獎。外界質疑故宮「監守自盜」，最後馮明珠除懲處相關人士，並發公開信對此事「引起社會不安」致歉。