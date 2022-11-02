我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

任內3文物送修？故宮前院長馮明珠：沒記憶

記者陳宛茜、劉宛琳／台北2日電

故宮文物破損事件持續延燒，故宮昨晚發出聲明，根據歷年修護紀錄，館內收藏的陶瓷器經評估送修者共359件，並指故宮前院長馮明珠任內有兩件文物在提件時發現損毀，另三件文物因傷損進行修護，文史工作者近期也在社群網站貼出故宮歷年文物損毀事件，顯示故宮文物損毀已非第一次。

故宮表示，根據故宮歷年修護紀錄，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修者共359件。馮明珠被指擔任故宮院長任內曾有三件文物送修，她昨請國民黨團代為澄清指出，她本人沒有記憶，但過去故宮文物送修均有詳細的紀錄，希望故宮提出相關資料及完整說明。再者，這三件文物是新傷，還是舊傷？是例行的維護整理報修？還是有人為的失誤？

故宮表示，媒體登載2014、2015年送修的「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」皆於提件時發現破裂；至於「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」則查無2013年的修護紀錄，但同年另有「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」、「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」等文物因傷損進行修護的紀錄。

馮明珠日前受訪時曾提及，故宮文物在秦孝儀、周功鑫院長任內進行大盤點，「未見破損品或異常」。但馮明珠在2013年任故宮院長時曾遭爆隱匿遺失五件文物附件，還對相關人士記功嘉獎。外界質疑故宮「監守自盜」，最後馮明珠除懲處相關人士，並發公開信對此事「引起社會不安」致歉。

社群網站 國民黨

上一則

「一剪梅」叫座 馬之秦漸凍症 80歲夢中離世

下一則

史上最嚴重 勞動基金大虧5124.6億 每人賠2.7萬

延伸閱讀

非首次打破國寶？台故宮證實：馮明珠院長任內也有損毀

非首次打破國寶？台故宮證實：馮明珠院長任內也有損毀
故宮遮蔽文物破損報告 藍委批無公信力

故宮遮蔽文物破損報告 藍委批無公信力
台故宮文物毀損調查報告出爐 瓷器庫房監視器畫面曝光

台故宮文物毀損調查報告出爐 瓷器庫房監視器畫面曝光
新聞評論／讓獨派掌管故宮 如同讓狼看管羊群

新聞評論／讓獨派掌管故宮 如同讓狼看管羊群

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
解放軍8月環台操演期間，國軍艦艇監控迫近台灣鄰接區的艦艇。（軍聞社）

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

2022-10-31 02:29
故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝自故宮調查報告

台故宮文物毀損調查報告出爐 瓷器庫房監視器畫面曝光

2022-10-31 11:47
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公