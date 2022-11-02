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故宮主動退蘭千山館 專家憂珍寶流海外

台灣新聞組╱台北2日電

故宮隱匿三件瓷器損毀引起軒然大波，實際上，台灣博物館界從未建立公開文物損失的公告機制；更令人擔心的是，故宮最重要的寄存品「蘭千山館」文物不再續約，專家擔憂這些珍品將進入拍賣市場，此舉震驚文物界、博物館界。

據本報系聯合報報導，史博館前館長黃光男表示，史博館曾因地震打破一新石器時代彩陶，當時僅呈報主管機關教育部，但全館員工皆知此事「引以為鑑」；他認為文物損毀最重要的是建立分層分級負責制度，是否向全民公告還在其次。台北教育大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰則認為，故宮應建立損失文物的公告機制，打造「愈公開愈安全」的保存環境。

另據台北中國時報報導，「蘭千山館」文物的寄存，當初是由時任故宮院長秦孝儀與該文物所有人林伯壽簽約，歷經八任院長，都沒有人廢掉；如今卻要斷送在吳密察手裡，這將有損故宮的誠信與聲譽。

熟悉這批文物寄存始末的學者專家分析，即便公有博物館對私人寄存小心處理，避免投機抬價，然而林伯壽先生的「蘭千山館」不僅是難以取得的天價珍寶，林家後人也抱持著以寄代捐的心態，外界不解故宮何以反全球博物館經營趨勢，不但不「保本」還自願「賠本」作小。

據報導，蘭千山館從台北故宮開館的最初幾年就納入，且數十年來庫房再怎麼整建，這批文物都是被考慮在內，且書畫類文物多是捲軸，所占空間其實有限；如今故宮卻以「庫房空間有限」趕走和台北故宮「共存」55年的蘭千山館，另一隱憂在於若林家後人無力照管這批文物，很可能這些珍品將進入拍賣市場，屆時未必留在台灣，故宮想借展也未必借到，更完全違反捐贈者將文物留台灣的初心。

博物館 教育部 拍賣

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