政務官夜奔陳時中競總 蘇貞昌：民主正軌

針對王必勝昨天原不出席指揮中心記者會，但卻臨時出現只為了澄清高端疫苗相關事宜，遭批指揮中心真的淪為陳時中競辦，薛瑞元表示指揮官任何時間想要出席記者會都可以。(記者季相儒／攝影)

衛福部長薛瑞元上周四晚間與疫情指揮官王必勝、指揮中心發言人莊人祥等人，前往民進黨台北市長候選人陳時中 競選總部，引發議論。國民黨立委洪孟楷昨天質詢，行政官員前往候選人競選總部有無違反行政中立？事前是否有報備？行政院長蘇貞昌答覆，事前事後都沒報告，政務官為自己政黨候選人輔選、支持，是民主政治正軌。

薛瑞元上月27日晚與王必勝、莊人祥前往人陳時中競選總部，遭質疑行政不公。洪孟楷昨質詢，薛瑞元等人不是從大門口進去，但承認有去，這周隨即傳出高端公布售價，外界質疑是否夜會串供。

蘇貞昌表示，政務官員除非用公務資源，如果不是，政務官為自己政黨提名 候選人給予支持，就像他到處助選，是民主正常程序，也是民主政治常態。

另外，高端疫苗 ＥＵＡ傳出11月底若未補足資料要廢除，洪孟楷質詢，如果高端ＥＵＡ被廢除，代表該疫苗沒效力，是否補打國際認證疫苗？蘇貞昌說，「這是假設性問題」。

蘇貞昌強調，高端能不能通過審查、有無保護力，這是科學問題，政府會嚴謹檢驗，由專家會議審查，結果會向各界公布。

高端突然公布疫苗價格，藍營質疑這是「套好招」，拯救陳時中選情。對此，薛瑞元說，不知所謂套招是指什麼，「高端公布（疫苗價格）前有知會我們，大概就是這樣。」

對幫陳時中模擬考一說，王必勝與薛瑞元口徑一致，薛瑞元表示，這種說法「也太看輕陳時中部長了。」許多案例細節，他自己記不起來，但陳時中都瞭若指掌，「這還需要我們去教他？」王必勝說，陳時中擔任指揮官900多天，對業務熟悉，且擁有超強記憶力、邏輯推理能力，「說我們去給他模擬考，也太抬舉我們了。」

王必勝表示，當天就是聊生活上的事，不是業務上的事，心裡沒有這些元素的人，可能無法了解，但這也沒辦法，「國家有事情3年來，什麼事情都沒做的人，當然不了解做事的人的酸甜苦辣。」薛瑞元說，這不是密會，只是下班時間去找老朋友敘敘舊、談談防疫甘苦，「難道要我上班時間去找他嗎？」