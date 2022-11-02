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蔣萬安：高端萬般失敗 僅股價漲 是國際大笑話

台灣新聞組／台北2日電
高端疫苗價格公布後仍爭議不斷，台北市長候選人蔣萬安批評是國際笑話。(記者季相儒／攝影)
高端疫苗價格公布後仍爭議不斷，台北市長候選人蔣萬安批評是國際笑話。(記者季相儒／攝影)

高端公布政府採購新冠疫苗平均每劑840元，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天諷政府疫苗採購計畫「萬般皆失敗，只有股價漲」，當時國際都在搶購BNT疫苗，只有陳時中在搶高端，還阻擋民間採購國際疫苗，真的是國際大笑話。

蔣萬安說，政府採購疫苗應該以人民健康為最優先考慮，台灣人有往返各國需求，得到國際認證的疫苗要優先考量；數據會說話，有120萬劑高端要被銷毀，總額大概要10億元(台幣，下同，約3108萬美元)，BNT只有6萬多劑會被銷毀，高端要被銷毀的數量是BNT10幾20倍，人民眼睛比陳時中要雪亮得多。

無黨籍市長候選人黃珊珊說，衛福部長薛瑞元等人拜訪完陳時中後，高端就突然公布價格，之前不是說要封存30年，而且是高度機密嗎？現在是否違反保密協定？她認為這有必要交代清楚，「有用的多少錢都值得，沒有保護力的，一塊錢都嫌貴。」

民進黨市長候選人陳時中表示，要求公布價格是在野黨及相關人的期待，符合社會期待；競選團隊總幹事吳思瑤說，「要求公開也是你們，公開又有話說，藍白又來了，每天亂不完。」競總發言人林楚茵表示，高端是上市公司，公司營運包含公布價格或內容，是公司治理部分，但國民黨對國產疫苗的態度，一路以來都是質疑和打壓。

高端公司公布疫苗單價840元，遭防疫專家王任賢批評，高端疫苗技術屬「低端」，超過200元都嫌貴。指揮中心指揮官王必勝昨表示，疫苗屬國家重要戰略物資，並非新技術就貴，其他就便宜，相關說法聽聽就好，高端疫苗單價比台灣採購、民間捐贈的BNT疫苗都還要便宜。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠和幹事長張其祿昨到監察院遞交陳情書，要求監察院對高端疑雲啟動調查。邱質疑，陳時中選情告急，高端疫苗採購價才曝光，批執政黨對中資企業雙標，「碰到高端就一路綠燈」。

外界推估，慈濟購買BNT疫苗，每劑約630元，王必勝強調，疫苗價格眾說紛紜，都忽略營業稅、罰款、捐贈等變因，630元為錯誤的推估；各國採購疫苗，價格與該國經濟水準，可負擔的價格等因素有關。

王必勝強調，如與台灣採購、被捐贈的BNT疫苗相較，高端疫苗單價較便宜；台灣有必要發展疫苗，目前僅少數國家有能力研發生產，過程中耗費相當成本，並非新技術就貴，其他就便宜，相關說法聽聽就好。

不過，衛福部長薛瑞元昨天稍早在立院的說法，與王必勝有所出入，薛表示，對於媒體報導，慈濟、鴻海永齡基金會及台積電捐贈的BNT疫苗價格每劑約630元，這部分他會再去了解，但這三團體企業捐贈的BNT疫苗價格不會不一樣，而衛福部接受民間捐贈，不會去理解實際疫苗價格。

至於高端疫苗的安全性、有效性部分，發言人莊人祥表示，疾管署已著手分析接種AZ、莫德納、BNT和高端等民眾的感染率，預計一、兩周後公布報告。

高端疫苗價格公布後仍爭議不斷，黃珊珊籲衛福部交代清楚。(記者季相儒／攝影)
高端疫苗價格公布後仍爭議不斷，黃珊珊籲衛福部交代清楚。(記者季相儒／攝影)
高端疫苗價格公布後仍爭議不斷，陳時中指符合社會期待。(記者季相儒／攝影)
高端疫苗價格公布後仍爭議不斷，陳時中指符合社會期待。(記者季相儒／攝影)

高端疫苗 BNT 陳時中

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