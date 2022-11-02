黨產會狠抄救國團 不敢查海霸王？

救國團日前在台北市凱達格蘭大道舉辦「公益、自由、和平、救國」大遊行。（記者許正宏／攝影）

救國團遭黨產會認定為國民黨 「附隨組織」，要求資產充公，向社會認錯；救國團人員不服，冒雨上街抗議。救國不成被抄家，前朝正副總統馬英九 、呂秀蓮 雖立場有別，竟同台痛批東廠羅織入罪，官逼民反。這一幕，既諷刺又悲涼，凸顯蔡政府的轉型正義只是掌權者殺伐異己的工具。

黨產會指控，救國團成立時雖隸屬國防部，實為依恃黨國特權辦理青年活動，故所積累資產屬不當黨產。依黨產會邏輯，為何黨國軍頭假借名義圈地謀利，造就海霸王，卻能躲過蔡政府的正義檢驗？

台北市長候選人童文薰指稱，海霸王旗艦店用地，是取自國民黨威權不義之財。當年黨國大老藉「中央軍事同學會」名義起造會館，透過特權將北市二號公園預定地改為「軍事建築用地」，取得建照隔天即轉賣私人，蓋起招待美軍的飯店。軍頭的同學會，從未出現。

救國團取得國有地，用之於青年；而擁有海霸王那塊公地的家族，在歷任台北市長「照顧」下違章使用，接受威權庇蔭攢積致富。同是國民黨「不義特權」，黨產會狠抄救國團，卻不敢查海霸王，只因那是蔡總統家族起家厝。

救國團感嘆，數十年公益服務，卻淪落滅門命運。諷刺的是，海霸王在柯市府和內政部合作下，終於改為商業用地，洗白身世，都更後便又是隻金雞母。