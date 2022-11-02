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被問女兒標案 蘇貞昌怒：要我大聲不會輸

台灣新聞組／台北2日電
面對女兒蘇巧純擔任創意總監的「二三設計」參與「桃園市立圖書館新建總館」多媒體標案，行政院長蘇貞昌1日提高音量嗆立委。(記者曾學仁／攝影)
面對女兒蘇巧純擔任創意總監的「二三設計」參與「桃園市立圖書館新建總館」多媒體標案，行政院長蘇貞昌1日提高音量嗆立委。(記者曾學仁／攝影)

行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純擔任創意總監的「二三設計」參與「桃園市立圖書館新建總館」多媒體標案，被質疑違反利益迴避、違背蘇巧純「不參加任何政府標案」承諾。民眾黨桃園市長候選人賴香伶昨天表示，桃市總圖預算從22億(台幣，下同，約6845萬美元)追加到31億元，又傳出蘇院長之女是轉包廠商，「巧」門作法讓桃園市民認為有肥水不落外人田之嫌。

本報系聯合報導，國民黨立委賴士葆昨在立法院質詢時也要求蘇貞昌講清楚二三設計公司的爭議，質疑蘇貞昌「說到別人的事情就很大聲，自己的事就縮起來。」蘇貞昌臉色不悅、提高音量嗆「你要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？」

賴士葆反擊，院長來這吵架幹什麼，「請你不要大聲，轉移焦點。」希望尊重國會尊嚴，「我質詢你不是要奉承你。」

蘇揆仍大聲反嗆「你客氣，我就加倍奉還，我客氣，你反而說我縮回去，我清清楚楚回答，你說我呼攏，如果說我要大聲才不算畏縮，那我就大聲啊！」雙方一度僵持不下。

賴香伶昨質疑，這樣的重大文化建設不僅預算追加9億元，還爆出有高官子女是承攬廠商，一定會遭人非議，如今總圖試營運時間從選舉前1個月延至選後、桃園市長鄭文燦卸任前，政治考量不言可喻，呼籲選民睜大眼睛，選擇認真、清廉的候選人擔任市長，讓政府預算公開透明接受監督，避免利益輸送問題發生。

台北市前市議員羅智強昨批評蘇貞昌內「賺」不避親，把政府的錢讓自己親人來賺，毫不避諱，這不是第一次；二三設計公司2018年底被發現拿下政院轄下台灣科學教育館的標案，當時蘇巧純就宣布在蘇揆任內不再投標政府標案。下次不再犯就算了，但還是又再犯，現在檢調和監察院都躺平一族。

羅智強說，現在政府騙騙騙，「爸爸騙神，女兒又騙人」，政府變成蘇貞昌的「家天下」，完全不知利益迴避，說過的話不算話，這就是現在的民進黨。

前總統馬英九對此表示，蘇院長應親自說明。

預算 馬英九 國民黨

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