2024總統大選 柯文哲：藍加白還是小於綠 藍白合死路

柯文哲在接受媒體專訪時直言，國民黨現況是「百足之蟲、死而不僵」，藍加白還是小於綠，所以藍白合是死路。(本報資料照片)

民眾黨主席、台北市長柯文哲 多次表態備戰2024年總統大選，「藍白合」傳聞甚囂塵上；但他在接受媒體專訪時直言，國民黨 現況是「百足之蟲、死而不僵」，藍加白還是小於綠，所以藍白合是死路。面對市長任期倒數，他說，卸任後第一件事是回台大醫院，期間找人代理黨主席，明年2月辦退休，專心備戰總統大選。

據中國時報報導，2020年立委選舉，民眾黨拿下158萬張政黨票，成為國會第3大黨，年底九合一選戰成為柯文哲延續政治能量、厚植角逐2024年大選實力的關鍵一役，其中縣市長選舉目前呈現「坐新竹市望台北市」態勢。

柯文哲受訪自評選情說，縣市長目前「坐一望二」，新竹市領先，台北市有機會一搏，但「沒有組織票」，不知道北市與竹市是否能應付藍綠最後的組織動員，就算「那個『坐』也坐不太穩」。但讚高虹安打出氣勢，是最有希望當選的；黃珊珊好感度最高，只要操作棄保，就會當選。至於台北市議員選情要力拚當選7席。

外傳柯文哲已積極布局總統大選，選定台玻大樓作為競選辦公室，最近展開裝潢作業，並傳出市長室有高階主管積極卡位。柯僅說，確實在找場地，目前還只是毛胚屋。

柯文哲表示，民進黨、國民黨除統獨意識不同，餐桌禮儀也不一樣，藍營吃相比較好；民眾黨是新的政治文化，不因政黨利益犧牲國家利益，支持度較其他政黨有緩步上升跡象。但他覺得奇怪，他每天罵民進黨，怎麼國民黨倒下去了？

當前地方選舉頻傳藍白私下暗助，未來總統大選是否有藍白合空間？柯文哲直言，國民黨現況是「百足之蟲、死而不僵」、「老兵不死只是慢慢凋零」，以中央級大選來看，藍加白的勢力還是小於綠，所以藍白合是死路。

九合一選舉在即，美麗島電子報在10月31日發布最新民調，其中包含了對2024年總統大選的初步調查，當中問到「希望誰擔任下一屆總統」時，柯文哲雖不敵賴清德與侯友宜，但在對陣朱立倫時仍有優勢，讓媒體人吳子嘉看了斷言，柯文哲明年肯定會參選總統。

根據美麗島電子報預先做的總統大選民調，A組合中的副總統賴清德以37.8%領先，高於新北市長侯友宜的29.5%，及台北市長柯文哲的18.6%。B組合將侯友宜換成朱立倫後，則變為賴清德46％、柯文哲27.1％、國民黨主席朱立倫10.1％。