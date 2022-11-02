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台積電將設廠桃園？朱立倫：定案再說

台灣新聞組╱桃園2日電

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、市長鄭文燦搶先揭露，台積電1奈米廠將落腳龍潭，國民黨桃園市長候選人張善政昨質疑，民進黨講1件台積電都不願公開的事，不是操作選舉議題是什麼？政治人物應成就產業發展環境，而非消費產業發展成果。鄭運鵬則反酸張不需吃醋，別把所有事情看成選舉議題。

時力：綠改賣護國神山

時力桃園市議員候選人徐鈺雯質疑，台積電都還沒對外公告，綠營就對外公布公司機密，是不是「賣不動芒果乾，改賣護國神山」？

國民黨主席朱立倫昨表示，台積電說「有可能」，但他當過16年地方首長，每家公司都會說可能，先等定案再說；桃園需將環境條件、基礎建設準備好，才能吸引更多投資，張善政曾任科技部長，也在世界級大企業工作過，相信在張的領導下，桃園會吸引更多高科技廠商進駐。

張善政也反問鄭運鵬，「你這麼有把握，請告訴大家，台積電何時會進駐龍潭，講得出來嗎？」

鄭運鵬說，市府研究不只1年，直到去年公投確定可蓋3接，合作才有較大進展，不然水、電、聯外交通等不可能一蹴可幾，龍潭科技園區也須擴大，台積電跟其他護國群山產業才可能進駐；台積電的投資不會因選舉耽誤或提前，張善政不需要把所有事情都看成選舉。

鄭文燦也說，龍潭科學園區1、2期使用率已達99%，3、4年前起就在評估龍科第3期，市府會配合科技部及竹科管理局進行龍潭科學園區計畫，至於拍板定案，將由行政院和科技部決定，市府會站在協助推動的角色。

經濟部指出，台灣的半導體產業聚落完整，台積電的最先進製程，也會在台灣投資。官員說，至於個別公司的投資案，應由其自行宣布，台積電已對外說明會持續投資台灣，也不排除任何可能性，政府會做好後續準備。

台積電 投資 張善政

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