鄭運鵬扯公投 正好打到鄭文燦痛處

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬宣講公投才有機會迎來台積設廠，意外打到桃園市長鄭文燦的痛處，再度提醒市民要保護藻礁的原因其實是「鄭」績不好。(本報資料照片)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬搶先揭露台積電 新廠計畫落腳龍潭，連兩天談到去年賣力宣講公投 才有機會迎來設廠，但去年四大公投結果桃園全數同意，鄭運鵬意外打到桃園市長鄭文燦的痛處，再度提醒市民要保護藻礁 的原因其實是「鄭績」不好；喚起公投印象，恐怕不利市長選情。

鄭運鵬說，去年底四大公投他在最前線辯護，除了認為大潭電廠和第3天然氣接收站是正確的國家基礎建設，更知道有1天桃園需要充沛電力，讓半導體聚落更完整先進，因為公投守住，桃園才有迎來台積電的機會。

去年四大公投，桃園正是藻礁公投連署發源地，發起人潘忠政直接檢驗鄭文燦海洋環境保育施政。雖然民進黨政府最後守住「4個不同意」，桃園卻意外「4個都同意」，顯示桃園的中間選民沒被說服，公投也成為對「鄭績」的另類不信任投票。

鄭運鵬談台積電桃園設廠的前因是自己賣力守住公投，但桃園公投失利，鄭運鵬打臉自己表現，藍營更酸是「公投最差的辯護者」。鄭文燦不只顏面無光，公投前承諾設立大潭藻礁保護區，如今任期剩不到兩個月，「鄭績」恐面臨跳票。

公投是9合一投票前最近一次的民意展現，桃園綠營各候選人至今不願重提公投大挫敗，除因紀錄難堪，若喚起中間選民印象對重啟核四、萊豬進口、公投綁大選和藻礁保育不力議題的印象，未必有利年底選舉，鄭運鵬卻「哪壺不開提哪壺」。

公投結果也顯示，桃園市民有「類北市」傾向，判斷力和自主性愈來愈高。民進黨市長選舉訴求「疼惜鄭文燦、票投鄭運鵬」，問題是鄭文燦做得再好也得畢業，鄭運鵬是完全不同的人選，兩人如何畫上等號？中間選民若再來一次公投表現，下次被「疼惜」的對象就是鄭運鵬了。