故宮文物「碗」被打破後 處理態度才是關鍵

故宮的清乾隆青花花卉盤四分五裂，引發關注。(圖／故宮提供)

故宮博物院遭立委踢爆隱匿三件文物破損案，引發社會關注。事實上，北京 故宮在2011年也發生打破被列為一級文物的「宋代哥窯青釉葵瓣口盤」，是貨真價實的「國寶級文物」，兩岸故宮同樣都未主動公布，對於國寶、文物如何避免破損之外，建立一套更有效率的通報機制、更透明的公告機制，才是更需要關注的事。

2011年7月4日，北京故宮一名古陶瓷科研人員，在對「宋代哥窯青釉葵瓣口盤」進行成分分析時，因電腦數據輸入錯誤，導致瓷器遭機器擠壞。北京故宮事後雖完成初步的事故調查報告，但未對外發布、也對院內隱匿。直到有網友在微博爆料，稱「故宮、文化部下封口令」，才引發討論。北京故宮隨後向國家文物局提交報告，並於網站發布損毀原因。

不過當央視播出受損瓷器影像後，又遭網友質疑「被掉包了」，北京故宮藉損毀文物「監守自盜、偷龍轉鳳」的傳言被傳得沸沸揚揚。北京故宮最後不但懲處相關人士，國家文物局還因此修改法律，要求「一級文物」損毀須在1個月內通報國家文物局。

從歷年故宮「打破國寶」的例子來看，不分兩岸、無關藍綠，不論是上個世紀或這個世紀，文物發生遺失或損毀，故宮一貫態度都是「不公開」，僅向主管機關報告、未對全民公告，「被公開」才承認。然而，正因為故宮「國寶重鎮」的特殊身分、所藏文物身價動輒上億起跳，讓故宮文物的損傷被拿放大鏡檢視，一旦遭踢爆，引起的抨擊和猜疑，也遠高於其他博物館 。

文物的損壞是博物館的日常，英國 曾公布調查，英國國家級博物館10年來損壞的文物數量近千件。其中大英博物館有200多件，當大英博物館被質疑因推動展品和觀眾的互動，造成文物損傷率提高，大英回應，「但我們也有責任讓公眾能夠接觸到這些藏品。」

文物損壞難以避免，博物館該做的，是讓文物的損傷用更快速的效率、更透明的方式讓公眾知道。故宮第三件文物損壞迄今近半年，仍未有完整的調查報告，如何堵悠悠之口？讓通報機制公開透明，才能挽回故宮信譽。