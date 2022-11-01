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蔡把綠選情連結國際觀感 藍批情緒勒索如恐怖情人

台灣新聞組／台北1日電
蔡英文總統在民進黨舉辦的社群之夜說，選舉結果如果不好，也就是民進黨選得不好。（本報資料照片）
蔡英文總統在民進黨舉辦的社群之夜說，選舉結果如果不好，也就是民進黨選得不好。（本報資料照片）

民進黨主席蔡英文日前在「社群之夜」說，選舉結果如果不好，也就是民進黨選得不好，國際會猜想台灣人民是不是改變主意了？國民黨昨批評，蔡總統近日輔選發言，將年底選舉與國際對台灣的信心做連結，如同情緒勒索的恐怖情人，充滿反民主心態，「主席當正職、總統當兼差」，顯示蔡眼中只有民進黨候選人，沒有人民。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，九合一選舉是檢驗蔡總統第二任期的期中考，關係到執政黨的成敗，並沒有跟國際有過多直接連結；政黨輪替是民主常態，民進黨執政縣市如果做不好，當然也應該換人做，請蔡英文不要情緒勒索，更不要再不務正業、販賣「芒果乾」（亡國感），國人無法接受。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠也批，蔡這樣的說法，代表執政黨對於施政的荒腔走板，絲毫沒有反省之心。時代力量立委陳椒華提醒蔡總統，應該意識到自己是全民的總統，不要將黨主席的身分凌駕於總統之上。

對於中選會堅持確診者不能外出投票，民眾黨團昨再籲中選會參考美日韓投票辦法研擬配套，盡快推動不在籍投票修法、建置不在籍電子投票系統，不能沒收預估約30萬名確診者的投票權。

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