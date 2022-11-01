高端公布疫苗均價840元 藍疑救陳時中選情

高端疫苗引發不少爭議。高端公司10月31日公布政府採購價金為40.3億元台幣，平均每劑價格840元。(本報資料照片)

政府採購高端疫苗 價格保密到家，更以合約屬於機密需封存30年為由三緘其口，引發各界質疑。高端昨天發聲明公布政府採購價金為40.3億元(台幣，以下同)，平均每劑價格840元；此價格高於先前媒體推估的754元。

高端日前發聲明透露新冠疫苗累計銷售淨額為36.2億元，因指揮中心是唯一採購主，平均每劑價格754元，但高端否認。高端昨表示，與疾管署簽約執行「高端新冠肺炎疫苗採購合約」總價金40.3億元，履約交貨數量500萬劑，含20萬劑為「疫苗研發補助計畫」承諾贈與，價金還包含檢驗封緘、冷鏈儲運、稅捐與疫苗交付至終端點相關費用。

高端表示，疫苗以「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」兩種劑型供應，單劑量採購數量兩百萬劑，每劑價格881元，多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格810元，每劑平均價格約840元。對於採購價金與銷售淨額落差，主要是銷售淨額扣除營業稅及「部分批次延遲交貨扣款」，實際營收認列與合約履行之價金一致，並無價差或佣金等任何不法情事。

國民黨 團總召曾銘宗表示，去年立法院審查特別預算時就已決議，疫苗交貨兩個月內要公布所有細節，為什麼要拖到現在才講，「陳時中 是不是為了救選情？」他也要陳時中說清楚，為什麼讓衛福部長薛瑞元在晚上帶一大票人到競選總部見他？是否交代將高端審查報告延期到選後？

民進黨團幹事長羅致政表示，國民黨團一直要求高端公布疫苗採購價格，「不公布也批評，公布也要批評」；高端公布給大家看，內容絕對禁得起考驗，呼籲國民黨不要有太多動機或陰謀論。

時力立委陳椒華表示，高端疫苗採購價格本應公開透明，指揮中心跟衛福部本來就沒有列為密件必要；民眾黨團總召邱臣遠說，政府之前一直把疫苗採購價列為最高機密，現在陳時中選情告急才用擠牙膏方式透露資訊，有很多程序瑕疵和問題。邱臣遠批評，指揮中心變陳時中競選總部的第二指揮中心了嗎？指揮官王必勝變陳的地下競選總幹事嗎？讓人覺得不可思議，匪夷所思又荒唐。