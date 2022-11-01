高端疫苗成本百餘元 專家：高於200元都算貴

指揮中心指揮官王必勝表示，高端採購單價比BNT和莫德納 低，沒有買貴，但中華民國 防疫學會理事長王任賢表示「這是蘋果比橘子」，ｍRNA疫苗 技術含金量超高，貴得有道理，高端屬於次蛋白疫苗，從技術來看屬於「低端」，每劑高於200元(台幣，以下同)都算貴。

「這池水相當深…」王任賢說，依審計部資料，高端每劑成本約100多元，常理來看，售價超過200元就可能有問題。他說，ｍRNA疫苗為全球首次以全新技術開發出的疫苗，難度極高，「人家是貴得有道理」，相較之下，次蛋白疫苗製程較為傳統，以DNA序列合成蛋白，兩者技術上無法放在同一天秤，根本無法比較。

「培養本土疫苗研發能力，很難說貴不貴。」前疾管局副局長施文儀說，疫苗價格取決於有效性高、不良反應少，做得愈好就愈貴，高端為次蛋白疫苗，研發生產速度較慢，也不是次世代疫苗，一劑840元應再斟酌，但若無國產疫苗，採購國際疫苗可能更貴，有高端就有談判籌碼。

北市議員徐巧芯也在臉書批評「不好的東西，連買都不該買，還比價？」人家獲WHO認證，高端什麼都沒，憑什麼這麼貴？別人疫苗做三期實驗，高端1.5期、EUA可能要被撤銷，有什麼可比性？