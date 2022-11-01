黑白集／只想選舉 才會把梨泰院慘劇當武器

南韓首爾梨泰院發生嚴重死傷意外，民進黨立委吳思瑤表示，這是台北大巨蛋公安疑慮最好的借鏡與反思。圖為台北大巨蛋。（本報資料照片）

南韓梨泰院 發生踩踏慘劇，台灣和國際社會同表哀悼。這種時刻，陳時中競選總幹事吳思瑤卻借題發揮，痛批柯文哲 和黃珊珊對大巨蛋爭議護航，綠營側翼也紛紛跟進。哀傷時刻，卻有人只看到自己的機會。

把大巨蛋議題泛政治化，這招柯文哲也用過。他一上任就把大巨蛋列為五大弊案之首，搞出奇怪的人潮疏散電腦模擬，並勒令停工；但最後弄到無法收拾，才灰頭土臉復工。綠白鬧翻後，內政部對大巨蛋的防火避難審查卡了一年多；這個爛攤難收，柯文哲要怪自己。

大巨蛋的公安 固值得關注，但此刻批柯、黃護航，未免打偏。梨泰院事故當然與人潮密集、疏散不及有關，但主要關鍵，仍在大型活動潛在的失控危機。亦即，不只大巨蛋，所有人潮聚集的大型活動都需引以為戒。該檢討並繃緊神經的，何止台北市府？

綠營專挑大巨蛋「護航甩鍋」打，原因是選舉在即，而陳時中選情低迷，亟需凝聚支持並避免被「棄保」。因此，梨泰院慘劇就被綠營相中，成為救命稻草。「公安」理由說得冠冕堂皇，卻難掩選舉至上、和只顧己黨利益的心。

民進黨當然有權選擇議題戰場，但梨泰院慘劇剛發生，就膝反射拿來操作，卻難脫泯滅人性之譏。這也印證，腦中只有選舉盤算的民進黨，才是只會護航自己、甩鍋別人的那個。