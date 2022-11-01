疫苗陷孔子難題 台灣「受困於陳蔡」

民進黨台北市長候選人陳時中在衛福部長任內，以中國為由拒絕BNT疫苗，但高端疫苗試驗卻涉及陸資。（本報資料照片）

史書記載，魯哀公六年，孔子受困於陳、蔡之間，絕糧七日。在陳時中 與蔡英文 聯手護航下，高端疫苗 創下了一連串的負面歷史紀錄，讓台灣在疫情高峰期間欠缺疫苗近七個月。因此，說中華民國的疫苗「受困於陳蔡之間」，應是傳神的描述。

如今陳時中轉戰台北市長選舉，蔡英文則多次為他站台，但兩人對疫苗政策的錯誤卻始終不面對、不處理、不揭露，沒有絲毫愧疚。高端疫苗的弊端一堆，在此，我們為大家做個整理。

首先，陳時中主政的衛福部，在高端公司僅做臨床二期實驗的情況下，竟執意違反全球疫苗審查規範，率爾發給高端緊急授權EUA。當時全球已有多種疫苗做完或接近做完臨床三期實驗，衛福部捨此而不為，硬要護航高端，免疫學專家陳培哲院士因此憤而請辭疫苗審查委員。蔡總統與陳部長橫柴入灶，不啻讓台灣人民「受困於陳蔡之間」。通過EUA前，高端股價即已異常暴漲，從數十元漲到400元，公司大股東顯有內線交易之嫌，金管會卻視而不見。

高端取得EUA後，政府高官與綠營鐵粉紛紛「捐出手臂」，誘使民眾施打未經三期試驗的疫苗，政府甚至行政阻擋民間購捐BNT疫苗，目的是要「逼迫」人民接種高端，從而圖利高端。在政府通過EUA後，高端不斷發布曖昧訊息，忽稱巴拉圭的臨床實驗成功，忽稱參與WHO實驗計畫，不久即有結果云云。但一年多過去，非僅不見高端臨床三期試驗數據，就連二期試驗結案報告最近也才完成，可見政府和高端一路相互掩護，瞞天過海。這段期間，新冠病毒多次變異，國外藥廠已開發出次世代疫苗，高端對原始病毒株的三期實驗仍了無音訊。陳蔡護航高端的謊言，成了台灣人民心中之痛。

所幸，10月起真相開始大白。先是高端疫苗根本沒有人要打，最後得銷毀120萬劑，燒掉十幾億人民的血汗錢。接著，美日等先進國家開放邊境，皆不承認高端疫苗。此時，受困的「陳蔡」仍在頑抗，要補助「高端勇士」額外的PCR檢測費用。同一時間，審計部認定衛福部採購高端有五大缺失，陳時中則以資料「封存30年」意圖遮掩。近日，證據更顯示，高端二期實驗竟委託「中資」企業進行，一舉戳破蔡政府苦心包裝的高端「本土價值」形象。

綜合以上所述，高端公司的操作策略，就是緊緊黏住陳時中與蔡英文，以政府胡亂通過的EUA，狠狠賺一筆疫苗採購款與股價增值。跡象顯示，高端最後恐將以「完成三期實驗有困難」為由，耍賴過去。反正病毒變種了，選舉結束了，鈔票賺飽了，人民淡忘了。

高端公司的行為其實並不令人驚訝。檢視該公司總經理陳燦堅過往的作為，即可發現：斯人也而有斯行也，並不意外。據報導，20年前陳燦堅任聖心女中家長會長，以「活化校產」為名，在聖心校地與隣近河川地非法興建「地中海俱樂部」，對外招收會員，會員證40萬元起跳。不數年，俱樂部即以經營不善為由收攤，甚至倒閉前一天還在收會費，積欠的2億保證金亦迄未退還。

陳燦堅當年操作會員俱樂部，今天則操作高端疫苗，「賣夢」的情節相仿。但俱樂部是民眾自己認栽，高端疫苗卻因蔡英文及陳時中的護航，賠了公帑和健康。當年俱樂部受害者還可訴諸司法救濟，但接種高端的民眾不僅保護力成謎，甚至30年得不到真相。台灣人民受困於「陳蔡決策」，其苦恐尤甚於孔子。看到蔡英文為陳時中站台，台北市民能不扼腕？