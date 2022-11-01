借牌？藍控蘇貞昌女「巧」拿桃市府標案

行政院長蘇貞昌的三女兒蘇巧純（左）被爆拿政府標案。 (本報資料照片)

國民黨 昨天舉行記者會，指控桃園市圖新建總館工程違法轉包給行政院長蘇貞昌小女兒蘇巧純的「二三設計」，質疑蘇巧純2020年承諾「蘇貞昌行政院長任內不投標案」，如今卻疑似借牌得標，蘇貞昌父女欺騙人民，已無資格擔任行政院長。

行政院發言人羅秉成表示，得標廠商投標與參與桃園市政府審查時，二三設計公司沒有參與，也從未參與所謂議價會議；二三設計公司合作對象是得標廠商的下游廠商，簽約合作對象是民間廠商而非公部門，不應混為一談，也未違反兩年前的承諾。

桃園市府新工處指出，配合圖書館 系統與工程介面整合，依政府採購法及契約相關規定與施工廠商（春原營造）辦理納入變更設計，並非由其他廠商另外投標；原廠商在專業考量下自行尋找廠商合作，符合規定。「轉包」是指將原契約中應自行履行的全部或主要部分由其他廠商代履行，但本案非原契約主要部分，並非轉包。

桃園市議員舒翠玲指出，桃園市府去年12月追加預算 ，以「限制性招標」保障春原營造獲2495萬元台幣的「互動多媒體」標案，無需上網、不用公告，離奇的是，春原營造在執行計畫書中列明協力廠商為「全台數位系統有限公司」，實際出席工作會議的卻是包括蘇巧純本人在內的「二三設計」。

國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、梁為超與文傳會主委洪孟楷舉行記者會，控訴桃園市圖新建總館工程違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」。(記者劉宛琳／攝影)

舒翠玲質疑，「二三設計」名字從頭到尾不在計畫書內，是以什麼身分全程參與工作會議？掛名協力廠商的「全台數位」卻幾乎全缺席，合理懷疑是典型「借牌投標」，是違背「政府採購法」第65條的違法轉包。

議員梁為超說，「互動多媒體」標案與建築物本體並不需綁一起，為何桃園市長鄭文燦的市府要採限制性招標，保送春原營造？為什麼春原營造要先找其他公司掛名，再實際與「二三設計」合作？蘇貞昌要清楚交代。