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台尼斷交 吳進木入籍案 監察院糾正外交部

記者蔡晉宇／台北1日電
前駐尼加拉瓜大使吳進木。(取自僑委會網站)
前駐尼加拉瓜大使吳進木。(取自僑委會網站)

監察委員王美玉、林郁容、林文程今天表示，前駐尼加拉瓜大使吳進木於台尼斷交時，獲授尼國國籍，有負國人對其國家忠誠意識的期待，監察院要求外交部儘速研提改進相關法制及大使考核制度，並糾正外交部維護館產不力。

尼加拉瓜去年12月與我國斷交，吳進木在台尼斷交前辦退休，斷交隔天就獲尼國國籍且滯留未歸，遭外界質疑叛國；該案在今年3月也在監院由王美玉、林郁容、林文程等立案調查。

3位查案監委表示，台尼斷交事件原因錯綜複雜，除了尼國內部政治問題外，更涉及國際政治角力，吳進木於退職生效（2021年11月17日）後不久（2021年12月9日），即發生斷交情事；但吳進木實際上早在斷交前1年數度請辭、斷交前5個月再度請辭始獲總統於2021年9月28日令准辭職在案，因此有關外界對吳進木早已知悉台尼關係即將生變，卻隱匿不報而提早退休等質疑，查無實證。

查案監委指出，吳進木在接任者、新任尼國大使李岳融多次表達希望當面請益之誠摯期盼下，卻以慣例為由拒不見面；並認為總統賀電之有無，將直接影響台尼邦交存續之情況下，面對尼國選後外交部遲遲未發來總統賀電此一情勢發展，卻不曾電報上級詳予分析利害，以防政策誤判。

查案監委表示，且吳進木在國籍事件疑遭尼國據以轉移對台尼斷交事件之輿論焦點時，未能婉拒尼國國籍，以正視聽，均有負「國家忠誠意識」之期待。由於受限於現行法制之不足，未能對其進一步究責，實屬遺憾；外交部應儘速完成相關法制增補，並強化大使之考核機制，以完備制度。

至於吳進木在退職後取得尼國國籍一事，查案監委指出，雖公務人員任用法第28條訂有公務人員不得有雙重國籍之限制，然而吳進木當時已不具公務員身分，自非該法規範之對象，以致相關情節經媒體揭露後，民情沸騰，外交部卻束手無策，凸顯現行法制之不足，未能完善「涉外國家機密維護」之機制，外交部應汲取本案經驗及參考相關立法例之作法，從法制面向根本解決，杜絕類此爭議再度發生。

查案監委表示，吳進木退職生效後，為辦理國家機密退離職人員，其出境應依國家機密保護法相關規定進行管制，然而吳進木退職後，即滯留尼國未歸，尼國與我國斷交，及宣布授予其國籍後，面對國內輿論質疑之聲浪，更不曾出面對外說明，遑論如何落實國家機密管制規定；外交部就卸任駐外人員之出境管制機制，顯有疏漏，應確實完成相關法制作業，以落實國家機密保護機制。

查案監委指出，尼國與我國斷交後，限期我駐尼館人員兩週內全數撤離，我駐尼館人員雖緊急尋得尼國首都馬納瓜天主教教會同意，循雙橡園處理模式完成買賣交易，卻因該交易對象反觸怒尼國政府，造成館舍連同其他高價館產被尼國沒收，相關應變作為，確有未周及疏失之處，因此對外交部提出糾正。

退休 尼加拉瓜 邦交

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