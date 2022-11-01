涉貪案開庭 3官員翻供 打不趴林姿妙 綠營焦慮

宜蘭縣長林姿妙10月31日受訪表示，「我簡單做人，認真做事，清清白白」。(記者戴永華／攝影)

宜蘭縣長林姿妙被訴涉犯貪汙治罪條例昨天開庭進行準備程序，除宜蘭縣商業會前理事長陳正勲、兆峰實業公司負責人林錫欽承認偽造文書，林姿妙及縣府官員等13人堅稱清白，原被檢方認為認罪自白的3官員當庭「翻供」，強調沒有貪汙等犯行，讓全案增添變數。

林姿妙在開庭前號召鄉親關注審理過程，時代力量前立委黃國昌到場旁聽，但他表示很失望，沒聽到林姿妙還原什麼真相，更沒有看到證明了什麼清白。

林姿妙在開庭結束後反打民進黨 縣長候選人江聰淵宜蘭市長任內的農用證明有問題，批栽贓抹黑太超過；江聰淵則回擊，「不要胡亂指控，誠實才是上策」。

宜檢偵辦林姿妙涉弊案起訴分4部分，包括羅東鎮1558地號土地違法農地農用及免課徵土地增值稅案、98地號土地臨時性建築物延長使用、林姿妙與張桂綾特殊洗錢案，起訴林姿妙等15人；除陳正勲及林錫欽認罪偽造文書，其他13人均拒絕認罪。

遭指控的官員更紛紛喊冤，其中，縣府農業處農務科前科長吳東原及農業處長康立和，原被檢方認定偵查中自白而求處減刑，但吳東原表示，因廉政官不採信他所說的，自己又因疫苗 副作用而身心俱疲，問訊時可能講錯；康立和則強調1558地號從來沒有變更，一直都是農地農用，上面都有種果樹，一改偵訊時說法。

針對特殊洗錢罪，林姿妙否認犯罪且強調清白，堅稱沒洗錢也無財產來源不明，相關金流是借貸關係，金錢往來都很清楚，被起訴「心裡很難過、很痛」。她女兒林羿伶表示，監聽譯文未完整呈現本意，她當時是說「我看文一下」，起訴卻變成「應允協助處理」，反問：「我什麼時候答應要處理？」委任律師郭美春質疑全案是政治追殺，虛構不存在事實。

今年初宜蘭縣長林姿妙遭檢廉大動作搜索調查弊案，一度重創其選情，地檢署又在選舉登記前一周起訴林姿妙，民進黨陣營彷彿撿到天上掉下來的禮物，三天兩頭開記者會窮追猛打，更要林姿妙退選。但全案起訴至今，綠營打了兩個多月，沒把林姿妙打趴，民調 支持度反而回穩領先。民進黨從中央到地方已現焦慮感：明明開闢這麼好的戰場，為何還打不贏？最重要關鍵恐出在江聰淵個人，綠營猛打弊案的同時，未料自家後院失火，江接連被國民黨及民眾黨揭發河濱公園維護工程招標案，6年7個標全由同一家廠商得標，百貨商場附近的精華土地遭市公所賤賣等，民間耳語不斷；江聰淵屢交由市公所出面說明，仍無法對外釋疑。