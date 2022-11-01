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涉貪案開庭 3官員翻供 打不趴林姿妙 綠營焦慮

記者戴永華、林佳彣／宜蘭1日電
宜蘭縣長林姿妙10月31日受訪表示，「我簡單做人，認真做事，清清白白」。(記者戴永華／攝影)
宜蘭縣長林姿妙10月31日受訪表示，「我簡單做人，認真做事，清清白白」。(記者戴永華／攝影)

宜蘭縣長林姿妙被訴涉犯貪汙治罪條例昨天開庭進行準備程序，除宜蘭縣商業會前理事長陳正勲、兆峰實業公司負責人林錫欽承認偽造文書，林姿妙及縣府官員等13人堅稱清白，原被檢方認為認罪自白的3官員當庭「翻供」，強調沒有貪汙等犯行，讓全案增添變數。

林姿妙在開庭前號召鄉親關注審理過程，時代力量前立委黃國昌到場旁聽，但他表示很失望，沒聽到林姿妙還原什麼真相，更沒有看到證明了什麼清白。

林姿妙在開庭結束後反打民進黨縣長候選人江聰淵宜蘭市長任內的農用證明有問題，批栽贓抹黑太超過；江聰淵則回擊，「不要胡亂指控，誠實才是上策」。

宜檢偵辦林姿妙涉弊案起訴分4部分，包括羅東鎮1558地號土地違法農地農用及免課徵土地增值稅案、98地號土地臨時性建築物延長使用、林姿妙與張桂綾特殊洗錢案，起訴林姿妙等15人；除陳正勲及林錫欽認罪偽造文書，其他13人均拒絕認罪。

遭指控的官員更紛紛喊冤，其中，縣府農業處農務科前科長吳東原及農業處長康立和，原被檢方認定偵查中自白而求處減刑，但吳東原表示，因廉政官不採信他所說的，自己又因疫苗副作用而身心俱疲，問訊時可能講錯；康立和則強調1558地號從來沒有變更，一直都是農地農用，上面都有種果樹，一改偵訊時說法。

針對特殊洗錢罪，林姿妙否認犯罪且強調清白，堅稱沒洗錢也無財產來源不明，相關金流是借貸關係，金錢往來都很清楚，被起訴「心裡很難過、很痛」。她女兒林羿伶表示，監聽譯文未完整呈現本意，她當時是說「我看文一下」，起訴卻變成「應允協助處理」，反問：「我什麼時候答應要處理？」委任律師郭美春質疑全案是政治追殺，虛構不存在事實。

今年初宜蘭縣長林姿妙遭檢廉大動作搜索調查弊案，一度重創其選情，地檢署又在選舉登記前一周起訴林姿妙，民進黨陣營彷彿撿到天上掉下來的禮物，三天兩頭開記者會窮追猛打，更要林姿妙退選。但全案起訴至今，綠營打了兩個多月，沒把林姿妙打趴，民調支持度反而回穩領先。民進黨從中央到地方已現焦慮感：明明開闢這麼好的戰場，為何還打不贏？最重要關鍵恐出在江聰淵個人，綠營猛打弊案的同時，未料自家後院失火，江接連被國民黨及民眾黨揭發河濱公園維護工程招標案，6年7個標全由同一家廠商得標，百貨商場附近的精華土地遭市公所賤賣等，民間耳語不斷；江聰淵屢交由市公所出面說明，仍無法對外釋疑。　

民進黨 民調 疫苗

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