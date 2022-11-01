觀察站／中央作球？雙鄭邀功搶話語權

張善政(前排左二)指「台積設廠是多少年以後的事」。（記者邱德祥／攝影）

台積電 可能到桃園設廠，民進黨桃園市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬搶先揭露，互捧為幕後重要推手；國民黨隨即強調市長候選人張善政 的科技背景和學經歷更優秀，更適合協助完成設廠任務，能否抵銷綠營爭功效應，就看選民要不要埋單。

鄭運鵬最近飽受「大陸鵬」等質疑，日前高雄市前市長韓國瑜才和張善政合體，拿李國鼎規畫科園區替張的「亞洲新矽谷」政見加分，馬上被鄭文燦拋出台積電設廠扳回一城，鄭運鵬也強調自己有功，一來轉移質疑焦點，二來和張善政的科技人設正面對決，不但爭取科技從業人口選票，更擾動南桃園選情，增添利多。

建設取得用地最困難，張善政指「設廠是多少年以後的事」不無道理，難怪藍營質疑八字還沒一撇，「雙鄭」急搬護國神山「神助攻」，萬一引發美方介入導致破局，後果恐由全台承擔，「收割」設廠全部功勞，未來難免招惹非議。

不過，從今年台積電高雄設廠由市長陳其邁主導曝光的軌跡看來，雙鄭所言自有所本，只是台積電未明確證實，過去也有國際品牌到台設廠因此破局的前例。

台積電苗栗竹南設廠和竹市發展經驗，則更考驗桃園市府提供用地、水電、交通規畫等執政能力，地方百姓也免不了交通黑暗期、塞車、房地物價雙漲和基礎建設不足等痛苦與代價。

綠營搶得設廠話語權，張善政卻在產業和行政背景勝出，包括任職宏碁期間在龍潭創設雲端 資料中心，加上Google和科技部長、行政院長經歷，說服力都未必輸給鄭運鵬。

龍科3期由國科會主導，過去3年無聲無息，選前拋出消息，令人聯想是否中央作球輔選；設廠期程未定，也可能降低選舉紅利，增添攻防話題。