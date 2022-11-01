台積1奈米廠傳落腳桃園龍潭科學園區 牽動選戰

國民黨桃園市長候選人張善政（中）質疑，台積電看到的是桃園人才和土地優勢，落腳龍科用地還沒取得，是多少年以後的事？(記者曾增勳／攝影)

外傳台積電 最先進的一奈米廠將落腳桃園龍潭科學園區，桃園市長鄭文燦昨表示，要感謝鄭運鵬等立委協助溝通；民進黨市長候選人鄭運鵬也說，一年多來如愚公移山，終讓護國神山成功來到桃園。國民黨市長候選人張善政 指出，台積電看到的是桃園人才和土地優勢，但落腳龍科土地還沒取得，設廠將是多少年以後的事？

外傳台積電選定一奈米製程落腳桃園龍潭，負責園區規畫的新竹科學園區管理局局長王永壯昨天表示，竹科管轄的龍潭園區土地出租率達99%，已無可出租土地，不過若廠商有建廠需求，將會與地方政府合作，排除萬難，協助取得建廠用地。

台積電發言體系昨表示，公司設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電會繼續在台灣投資 先進製程，不排除任何可能性，並持續評估在台適合半導體建廠用地。一切以公司正式對外公告為主。

台積電已經在龍潭設先進封測3廠，生產12吋封裝晶圓。龍科現在有13家科技廠已飽和，無閒置土地，科技業知情人士說，台積電2奈米以下先進製程為研發核心製程，一奈米廠如落腳龍科，用地需政府開發龍科3期提供，初步規畫100多公頃，但範圍未定，且須環評和用地取得，至少好幾年才能完成，即使政治力介入加速，也有一段長遠的路要走。

鄭文燦昨表示，台積電希望推動龍科3期，提供龍科廠商更大設廠空間，計畫討論大概3年，近兩年較積極，市府評估水電條件、聯外道路改善及相關可能問題，會盡全力協助，並跟科技部一起合作完成龍科擴大案。

張善政指出，台積電設廠要用的土地還沒取得，大家想一下，將來要落腳龍潭是多少年以後的事？現在選舉講這個，用心是什麼？競總發言人凌濤說，台積電並未正式聲明確認，政治人物為選情或政治盤算擅自發言，干擾跨國企業營運節奏，恐對「護國神山」造成莫大困擾與妨礙；張善政是最熟悉該領域的市長候選人，絕對樂見其成，當選後也將強化周邊配套，讓企業跟市民都獲得最佳益處。