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故宮遮蔽文物破損報告 藍委批無公信力

台灣新聞組／台北1日電
監視器畫面曝光 故宮「清 康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」發現破損時的監視器畫面。(圖：翻攝自故宮調查報告)
監視器畫面曝光 故宮「清 康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」發現破損時的監視器畫面。(圖：翻攝自故宮調查報告)

故宮3件文物破損引發外界關注，其中兩件初步調查報告昨送至立法院。故宮在報告中提及興革建議指出，現行陶瓷器文物保存方式仍有改善之處，後續改善包括每一文物單獨包裹或盒裝保存、文物保存方式化箱為櫃、鐵箱起閉方式增加電子化記錄功能、庫房日誌數位化保存等。

據本報系聯合報報導，藍天行動聯盟昨則至故宮外抗議，喊口號「故宮國寶、全民之寶、吳密察下台」，並遞出陳情書給故宮副院長黃永泰，要求公布所有相關資料並咎責。

3件破損瓷器分別為「明 弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」及「清 乾隆青花花卉盤」。故宮院長吳密察日前記者會說，上術前兩件破損經調閱10年來紀錄，沒發現人為疏失相關證據。至於第3件是今年5月15日整理時，因人員作業過程疏忽，從工作檯的高度掉落破損。

前兩件文物經政風室調查已完成調查報告；隨著報告送至立院，瓷器庫房監視器畫面也曝光。

據訪故宮器物處同仁說，能接觸整理文物者 僅限研究人員及行政人員，故前述人員確有導致文物破損的可能，但研究助理或技工友會協助搬運，搬運過程也可能造成晃動、甚至受損。

另據台北中國時報報導，故宮瓷器破裂初步調查報告，關於明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗與清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗，前者破裂因素，可能是燒製時的胎裂或移動時的鐵箱晃動，後者破裂因素推測是有肉眼無法見的暗傷，因「時間經過發生破裂」。國民黨團總召曾銘宗表示，2份調查報告沒有意義，也毫無公信力。

故宮在這兩份報告中相關人員姓名皆隱去，以及多處訊息遮蔽，無法完全判斷事情全貌。曾銘宗說，政府的調查報告必須供各界檢視，甚至作為日後懲處追究責任的依據，因此沒有個資法的問題，當然不應該遮蔽。

國民黨立委李德維痛批，故宮把關鍵地方都空白不揭露，又無法否認國寶破損的事實，吳密察知情不報又隱瞞實情，不配當一個故宮院長。

據報導，昨日有綠委向親綠媒體爆料，馬政府執政期間亦有「成化款白地彩花瓷盃」、「玉石盆飾栽景」和「清乾隆剔紅雲龍紋碗」等3件文物破損。

時任院長的馮明珠昨晚表示，她任內對這樣的報修並無記憶，可請故宮說明3點，第1文物報修有一定程序，此3件的報修層級為何？第2此3件文物是新傷或舊傷？是例行維護整理報修？或有人為失誤？第3過去故宮文物送修均有詳細記錄，也可見故宮典藏單位及登錄保存處記錄。

馮明珠表示，故宮既提供了相關資料，也希望提供完整說明。故宮則表示，須待今日才能對外說明。

李德維表示，現在又拿前總統馬英九時代的事來墊背，不管在哪個時代，吳密察若沒有做得比前任院長好，「你憑什麼當這個院長？」

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