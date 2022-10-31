蔡英文讚新竹經驗 挺沈慧虹續打造超級城市

民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）成立競選總部，蔡英文總統（中）、前市長林智堅（右）站台。（記者王駿杰／攝影）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹、台東縣長候選人劉櫂豪昨天均舉辦競總成立造勢大會，蔡英文 總統、副總統賴清德都前往站台助講。蔡英文說，沈慧虹不只會規畫，還有超強執行力，一定要讓沈接棒，讓新竹隊跟中央繼續合作，成為超級城市。蔡在台東場細數劉櫂豪過去爭取的建設、成績，呼籲選民一起支持劉、改變台東。

蔡英文、賴清德昨先前往台東，與劉櫂豪團隊進場時，受到支持者熱烈歡迎；傍晚趕往竹市與立委柯建銘、前新竹市長林智堅及沈慧虹合體，據主辦單位統計，現場超過5000名支持者出席，擠得水洩不通，場外、場內凍蒜、加油聲不斷。

蔡英文在新竹表示，沈慧虹過去完成公道三路、兒童醫院，未來則有六大願景，且明年度中央補助地方建設的預算增加610多億台幣；新竹有高科技產業、台灣第一個科學園區，沈慧虹在所有候選人中最有經驗與城市遠見，也最早提出對城市規畫，並已準備好要跟中央加強合作建設新竹，推出竹科Ｘ2.0，其他還要推動如公托、臨托、親子館數量加倍，試辦夜間臨托、也照顧長者，持續推動共餐食堂、長期照護，敬老愛心卡點數加倍，還有大家都很期待新竹輕軌等。

蔡英文強調，她上任六年多來常來新竹，因為林智堅帶領的新竹隊有許多創舉，「新竹經驗」更是全國標竿，包括南寮漁港、新竹公園、新竹火車站都改變，這是林智堅、沈慧虹八年來給新竹的光榮感。

蔡英文在台東批評縣立游泳 池及圖書館 共構計畫，歷任兩任國民黨縣長，多次流標後只剩下圖書館，這是因為缺乏一個真正關心台東的縣長；她表示，劉櫂豪爭取增加文化健康站、建構部落及地方長照服務、興建社會住宅，鼓勵更多年輕人返鄉，地震後關心地方災民，為台東爭取更多交通建設、優惠，劉也承諾要給台東縣新的游泳池。

台東縣府說明，原縣立游泳池使用40多年，因設施損壞、使用率低，五年前即停用，去年疫情期間拆除。前縣長黃健庭當年規畫「泳圖共構」，希望圖書館下方有游泳池，因原物料價格飆漲等因素流標13次，縣府才改為泳圖分構方案，目前已與東大合作台東校區游泳池重建。