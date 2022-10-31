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選戰觀察／蔣萬安砲轟陳時中 冷處理黃珊珊

記者 潘才鉉、劉宛琳
國民黨台北市長候選人蔣萬安。(記者余承翰／攝影)
國民黨台北市長候選人蔣萬安。(記者余承翰／攝影)

選戰倒數不到一個月，國民黨台北市長候選人蔣萬安30日舉行「台北隊集合」市民基地啟用大會，與新北市長侯友宜、桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑在選戰中首度合體造勢，四人打出北北基桃千萬人共好、共同生活圈的願景。儘管天公不作美，現場仍湧入1萬2000名支持者，穿著雨衣參與。

初期「佛系」參選的蔣萬安，令人感到有所欠缺，但近期頻頻出擊，在昨天造勢場中，顯得更有自信，笑容更開懷，和支持者的互動也更熱烈，氣勢明顯上揚。

蔣萬安在青年旗隊陪同下大進場，受到支持者簇擁，爭相擊掌、握手，短短幾百公尺的距離，卻走了十幾分鐘才能上台就位，足見民眾熱情。在支持口號中，蔣萬安說，市民朋友都是他的「頭家」、他的貴人，保護台北市民，就是他最重要的責任。

蔣萬安更強力砲轟對手陳時中，強調「我是唯一有能力打敗陳時中的人」，讓支持者情緒激昂。他狂打陳時中，卻「冷處理」黃珊珊，可見邊緣黃的策略。

國民黨人士表示，蔣萬安打陳時中是正確的做法，陳時中目前處境，就像當年的連勝文，做什麼都會被笑、失分；再加上與有機會當選的新北、基、桃候選人同台互相拉抬，也更能激起共振效應，讓選情有效擴散。

陳時中 國民黨 連勝文

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