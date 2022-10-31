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新聞眼／缺主軸難整合 民進黨北台灣陷苦戰

記者 丘采薇
民進黨台北市長候選人陳時中的聲勢「開高走低」。（記者余承翰／攝影）
民進黨台北市長候選人陳時中的聲勢「開高走低」。（記者余承翰／攝影）

國民黨北北基桃市長候選人30日首度聯合造勢，營造未來區域治理及城市合作的氣勢。對比之下，民進黨在雙北及桃竹民調仍無起色，甚至最近傳出桃園民調被拉開，高層極力固樁「保桃」。「決戰北台灣」是這一場選舉的勝負關鍵，但對綠營來說，困難重重。

民進黨在雙北及桃竹選情微妙。台北市長人選敲定前，「全黨等一人」，但正式提名衛福部前部長陳時中後，陳的聲勢卻「開高走低」，不但昔日中央防疫指揮官的光環消失，隨後廣告出包、頻頻失言，更被當成箭靶，讓北台灣選情都籠罩在烏雲中。選戰打到現在，綠營北台灣候選人聯合造勢只出現過一次，各陣營只顧著自掃門前雪。

每次地方選舉，台北市長候選人都是最重要的領頭羊，民進黨在2014年力挺柯文哲參選北市長，當時柯囊括85萬票，民進黨也跟著大贏。2018年民進黨與柯文哲分手，自推前立委姚文智參選，綠營支持者也被硬切成兩半，最後柯驚險勝出，贏了選舉，還帶走一堆「柯粉」，使民進黨受重傷。

這次民進黨盤算陳時中將在「三腳督」的選戰得利，只要靠著綠營基本盤就能贏；但陳時中參選後風波不斷，過去防疫作為也被再度檢視，競選團隊每天忙著澄清、防守，已無力開拓戰場。

新北部分，林佳龍靠府院巨頭加持，黨內評估選情漸有起色。但擅於「聯合競選」的民進黨，今年選舉缺乏主軸，導致雙北難以整合，更不用說桃竹等地在論文門受重創後，選情持續熱不起來。黨內也擔心，就算搬出「抗中保台」，也難喚醒激情，候選人只能繼續在選戰中載浮載沉。

民進黨 陳時中 民調

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