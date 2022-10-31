國民黨北北基桃首合體拚全壘打 朱立倫：北部穩定領先

國民黨北北基桃四位候選人蔣萬安（右起）、侯友宜、張善政、謝國樑30日首度合體。（記者邱德祥／攝影）

國民黨 台北市長候選人蔣萬安昨天辦「台北隊集合」活動，和新北侯友宜 、桃園張善政和基隆謝國樑三市長候選人首次同台造勢，喊出「一一二六，國政宜安」，力拚北北基桃全壘打。黨主席朱立倫說，國民黨在北北基桃穩定領先，嘉縣、台南、高雄和屏東最辛苦。

朱立倫預告，不但北北基桃合體，下個月由侯友宜帶領六都團結一起，投票前黃金周北北基桃再度合體。他說，昨天南部四縣市有「南方響起」聯合造勢，拜託多給候選人柯志恩、謝龍介、蘇清泉、王育敏一些掌聲與鼓勵；南部選情的確還有落差，但全力以赴，「南方響起」就是全力動員。

蔣萬安「台北隊集合」活動湧入滿滿支持者，競辦統計上看1萬2000人；蔣在青年旗隊陪同下大進場，沿途與群眾一一擊掌，支持者「凍蒜」聲震耳欲聾。

謝國樑日前在基隆提到他和張善政是「善樑二人組」，昨把侯友宜拉進來，說三人是「友善樑」，加上蔣萬安的競選歌曲叫「無限台北」，四人就是「友善樑無限」，要同心協力，把北台灣打造成國際一流大城市。

侯友宜說，一個大都會要用近千萬人口來算，才具有國際競爭力，新北、台北、基隆和桃園，有捷運和快速道路，可以連結成國際大都會，跟全世界像東京、首爾一起競爭，形成大台北生活中心；如果能形成一個四位首長都能快速反應的中心，能立即有效防災、救護聯合作戰，「台北、桃園、基隆好，新北才會好」。

謝國樑說，內湖科學園區過度擁擠，他規畫在基隆五堵開發基隆科學園區，接續南港、汐科，提供大台北地區產業發展的就業基地，將來基隆和雙北合作發展。

蔣萬安說，民進黨 是民主制度下的極權政府，讓當權者獲取財富、權力，甚至連防疫關乎人命的事情，都成為民進黨的「機會」，請民眾1126站出來，用選票教訓民進黨。

朱立倫表示，國民黨內部民調顯示，北北基桃穩定領先，新北、桃園與台北領先已超過二位數，基隆則在4%至5%，要再加油；國民黨不敢掉以輕心，民進黨一定會出很多奧步，會小心謹慎各種抹黑、造謠與惡意攻擊。

對於蔡英文總統28日出席社群之夜表示，「如果民進黨11月26日選得不理想，國際社會怎麼解讀？」前總統馬英九昨天表示，民進黨在台灣已得不到人民支持，怒嗆蔡英文「講這個話像夢話」。蔡英文前天為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，諷張善政看不見桃園進步。張昨也反擊，蔡已經不是中華民國的總統，是鄭運鵬的助選員。