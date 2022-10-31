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大巨蛋借鏡梨泰院 黃珊珊批陳時中陣營影射不智

台灣新聞組／台北31日電
無黨籍北市長候選人黃珊珊受訪表示，大巨蛋與梨泰院的狀況完全不一樣，請民進黨不要魚目混珠。（記者林麗玉／攝影）
無黨籍北市長候選人黃珊珊受訪表示，大巨蛋與梨泰院的狀況完全不一樣，請民進黨不要魚目混珠。（記者林麗玉／攝影）

南韓梨泰院萬聖節發生嚴重踩踏死傷，成為北市選舉攻防議題。民進黨市長候選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤說，這是大巨蛋疑慮最好的借鏡。柯文哲強調「大巨蛋我有信心」；黃珊珊回擊，大巨蛋與梨泰院狀況完全不同，綠營影射非常不智。

陳時中表示，台北市有個大巨蛋，完全沒營運過，逃生路線大家覺得有腹地太窄等問題，相關交通維安計畫很重要。對於柯文哲稱大巨蛋公共安全他有信心，陳時中說，有信心當然很好，但社會安全或疏失的面向無所不在，當市長的人需隨時提高警覺，把事情做好。「我不是說會出什麼問題，是說要站在非常謹慎的角度看待，當作借鏡，把各種公安都檢討好，不然到時候後悔就來不及。」

黃珊珊表示，大巨蛋與梨泰院的狀況完全不一樣，綠營要做影射非常不智，因為大巨蛋這些都經過層層把關，內政部也都通過，請民進黨不要魚目混珠。陳時中則表示，都是人員很多、管理疏散的問題，像這樣的問題如果還在這裡講這樣的話，那他覺得是一點同理心都沒有，而且以這樣的思考管理角度也會出問題。

柯文哲說，遠雄約在一年前拿出大巨蛋開幕的第一場要做大聯盟賽事，被他否決。他說，一開始不能夠做最大規模，一定要做壓力測試，一步步上來，這是要依標準SOP。

國民黨台北市長候選人蔣萬安說，這次事故，對於未來公共建物審查、容留人數都要用最嚴格的標準審查，確保公共和民眾生命財產安全。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄則擔憂大巨蛋完工啟用後舉辦大型活動，鄰近的國父紀念館站捷運站需封起來。大家以為大巨蛋旁邊有國父紀念館站，疏散人潮很快，其實是錯的，因為這個站沒有等候的空間，無法空留太多人。

張勝雄指出，訊息告知很重要，韓國梨泰院的悲劇，人已經擠到動彈不得了，如果有資訊告知前方狀況，也許後來的人可做判斷，就不會再往前推擠。

至於台灣民眾想起跨年期間人潮擁擠，是否有安全疑慮，張勝雄說，台灣的捷運公司在控制人流方面還滿謹慎，每年跨年台北市捷運局都在操作這種大規模的人流聚集，尤其是在市政府站，及新北市政府辦聖誕節活動時，新板特區、板橋車站的人潮都很多，捷運公司都在慢慢累積經驗。

陳時中 捷運 梨泰院

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