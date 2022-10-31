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韓國瑜、張善政首度合體 金句連發讚張是諸葛亮

記者朱冠諭、鄭增勳／桃園31日電
高雄市前市長韓國瑜（中）30日首度合體競選總統時的老搭檔、國民黨桃園市長候選人張善政（右），出席議員候選人楊朝偉（左）競選總部成立。(記者胡經周／攝影)
高雄市前市長韓國瑜（中）30日首度合體競選總統時的老搭檔、國民黨桃園市長候選人張善政（右），出席議員候選人楊朝偉（左）競選總部成立。(記者胡經周／攝影)

高雄市前市長韓國瑜昨天與國民黨桃園市長候選人張善政首度合體，韓再度金句連發，形容張是「諸葛亮心懷社稷」、「理性掛帥如李國鼎」；張善政謙稱沒那麼偉大，但可建設桃園新科技廊帶不輸科學園區。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬則批韓張「唱衰桃園」，籲市民珍惜目前成績，不走回頭路。

韓國瑜與張善政曾代表國民黨參選2020正副總統，昨天同為桃園市議員候選人楊朝偉競總成立站台，支持者熱情爭睹韓張同台，場面一度混亂；最後合唱「中華民國頌」掀高潮，現場兩千人情緒沸騰。

韓國瑜形容，和張善政像對兄弟，看到滿朝貪官汙吏，都有志報效國家；學武的他，桌子一拍，跟貪官開幹，最後被箭射成重傷，受傷療養兩年多，「哥哥張善政雖然斯文，卻始終體恤黎民百姓，像諸葛亮一樣守著南陽，心懷天下社稷。」

「打著燈籠都找不到這麼優秀的人，」韓國瑜說，有人指張善政「佛系」，「錯！」其實張理性掛帥，如同40多年前，「大家只知冬至要吃湯圓，沒聽過晶圓」，李國鼎就向前總統蔣經國建議設立新竹科學園區，這步棋一下，影響台灣50年、100年。

韓國瑜表示，未來張善政當選，會領導科技廊道發展，讓桃園、新竹、苗栗成為台灣經濟最蓬勃發展的火車頭；張善政也是最善良的候選人，「愈了解張善政會愈喜歡，愈了解他的對手也會愈不喜歡。」

張善政致詞笑稱「司儀把我排在韓總後面講話，是找我麻煩啊」，逗樂大批支持者。

他說，當年李國鼎一念之間，造就台灣繁榮未來，現在他也提議打造「亞洲新矽谷」，自己沒李國鼎偉大，但有理工背景和專業，過幾年桃園科技廊帶不會輸給科學園區。

鄭運鵬則表示，韓國瑜四年前把高雄貶得一文不值，現在張善政選舉手法相似，企圖讓桃園第一名成績變最後一名，請市民珍惜桃園市長鄭文燦好成績，不讓桃園走回頭路。

張善政 韓國瑜 國民黨

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