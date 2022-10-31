盧秀燕批民進黨愛砍建設 蔡其昌酸盧選前趕工

台中市長盧秀燕（左二）30日火力全開說，有一個政黨很奇怪，喜歡砍鄉親建設、停福利。（圖：盧秀燕競選總部提供）

台中市長選舉白熱化，在民進黨市議員候選人具名掛起「我無法接受盧秀燕一再拖延捷運藍線……」看板後，台中市長盧秀燕昨天火力全開，批評民進黨喜歡砍鄉親建設、停鄉親福利 ，看到建設不是他們做的、不喜歡就砍掉，把福利移到別處，二度喊「誰當市長不一樣」。

盧秀燕昨上午參加與議員候選人吳振嘉聯合競總成立時表示，東豐快在前台中市長胡志強時代蓋了第四、五標，換市長就不蓋了，成為斷橋，變成全台最奇怪景觀，聯外快速道路懸在那裡是山城之恥；她上任後和立委江啟臣、楊瓊瓔與市府團隊一起打拚，終於讓第三標工程復工。

她說，有個政黨很奇怪，專門喜歡砍鄉親建設、停鄉親福利，除了東豐快，台中市長輩免費老人健保 補助，換了市長後不補助，叫大家自己繳，一年要繳近1萬元（台幣，下同，約310美元），她上任後一年編30億元，補助長輩健保補助，連續四年都編，保證連任後老人健保補助不會斷。盧出席東豐快速道路復工祈福典禮再說「我們做到了」。

蔡其昌昨到豐原輔選市議員候選人謝志忠後受訪表示，市議員、里長們感受盧市長四年來對重大建設一拖再拖，沒有進度。他說，很多事情都趕在選前動工，真的可以做好嗎？東豐快一標、二標的錢找到了嗎？市政路的開闢，第二期土地徵收完成了嗎？

蔡批盧很多事情急就章，選舉到了就趕快動個工，做個表面功夫，重大建設捷運藍線卻拖到現在，到底還要拖到什麼時候？不希望「一盧再盧，一拖再拖」，不希望只會做秀、不會做事的市長連任，這是市民心聲，他會跟中央做好夥伴及合作關係，從中央爭取大把建設經費回地方，讓台中更進步，讓重大建設可以動工、完工。

蔡其昌還說，過去敬老愛心卡很好用，盧秀燕上任後把敬老愛心卡預算 大幅縮減，計程車只能85元，這是砍老人家預算，砍台中市福利，營養午餐免費到現在也沒辦法做，這些都是市民福利，為甚麼還不做？