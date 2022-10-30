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蔡論文門／註銷彭文正護照 台外交部被批搞海外黑名單

台灣新聞組／台北31日電
彭文正。（本報資料照片）
彭文正。（本報資料照片）

目前身在海外的媒體人彭文正，因質疑蔡英文總統博士論文被訴加重誹謗罪，他日前在臉書表示，自己護照遭政府註銷。本報系聯合報報導，外交部回應，據「護照條例」，彭文正因妨害名譽遭台北地方法院通緝，駐舊金山辦事處因此依條例於10月20日核發處分函予彭，除扣留、註銷其現持護照外，也不予核發新護照。

台北中國時報報導，彭文正表示，他只有一本護照卻被註銷，因為沒有任何其他國家的護照，現在是「難民身分無誤」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆說，返鄉權是基本人權，是普世價值，外交部在彭文正護照還有11天效期時予以扣留、廢止、註銷，甚至預告不核發新的護照申請，所作所為皆啟人疑竇，實際的作用則是阻撓、剝奪彭文正回台或前往世界各國旅行的權利。

游盈隆質疑，彭文正被以加重誹謗罪名起訴並通緝迄今，照理說，不應封阻他返國的任何管道才對，但外交部反其道而行，「這和30幾年前國民黨用海外黑名單剝奪海外異議分子返國的惡劣行徑有何不同？」

他認為，蔡政府大可和美國打交道，引渡彭回國審判，外交部不那麼做，卻甘冒天下大不諱，犯下這項未經大腦的惡行，剝奪彭的返鄉權，必將引起社會公憤，傷害台灣國際形象，為台灣民主自由法治倒退再添一例。

彭文正已合法出境，被蔡英文告的誹謗案開庭申請視訊開庭，法院不准才被通緝，對於因此要被扣留護照，台北市長候選人蘇煥智認為，這顯然手段已經踰越必要範圍，是一種對自己國民突襲性的解釋及立法方式，只是為了方便外交部護照主管機關的擴權及濫權。

聯合報報導，外交部指出，駐處已核發處分函，並充分告知救濟程序，彭文正如有不服，得依法提起訴願。外交部表示，也有同時告知彭文正，若打算返國，可向駐外館處申請專供返國使用的旅行文件（即入國證明書或1到3個月效期的返國專照），所以彭返國完全沒有問題，國籍也沒有被註銷。

通緝 蔡英文 舊金山

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