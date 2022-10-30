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無人機干擾造勢 盧陣營舉發追黑手 蔡其昌籲回歸正軌

台灣新聞組／台北30日電
台中市長盧秀燕競選總部29日向警方舉發無人機干擾造勢（圖）。民進黨市長候選人蔡其昌呼籲，選舉還是要回到正規。（圖：盧秀燕競選總部提供）
台中市長盧秀燕競選總部29日向警方舉發無人機干擾造勢（圖）。民進黨市長候選人蔡其昌呼籲，選舉還是要回到正規。（圖：盧秀燕競選總部提供）

國民黨主席朱立倫原訂前晚搭機為台中市長盧秀燕輔選，但因無人機干擾班機降落，導致壓軸演講缺席。無人機事件引爆選舉攻防，盧秀燕陣營昨向警方舉發，對手陣營利用不當手法，流傳不實照片，但未指明「對手」是誰；民進黨台中市長候選人蔡其昌陣營表示，呼籲回歸正規選舉。

無人機干擾事件頻傳，恐成影響選戰的因素。國安局長陳明通日前表示，在安全考量下，不鼓勵2024總統大選各候選陣營使用無人機群機表演。盧秀燕前晚在沙鹿舉辦造勢晚會，朱立倫因班機遭無人機干擾而錯過登台時間，無人機不只干擾清泉崗機場空域，警方在造勢現場也驅離三架次無人機。

還原當時情況，朱立倫前晚在金門助選後，趕搭飛機預計晚間7點50分降落清泉崗機場，再趕往10公里外的造勢現場，在晚間8點30分接在盧秀燕致詞後壓軸上台；沒想到盧秀燕都講完了，民眾熱情喊完「凍蒜」後，晚會都落幕了，朱立倫仍未現身。

朱立倫稍後在晚間9點7分臉書發文「無人機擾機埸，空中盤旋一小時」，眾人才知道他的航班，因為無人機干擾空域，延遲至晚間8點48分才降落。朱發文表示抱歉，但也錄影「力挺盧秀燕」，同時譴責「政府應該強力執法以確保空安」。

交通部民航局台中站主任張瑞澍昨證實，前晚確實在機場周邊偵測到一架無人機，人員也準備干擾槍前往驅離，但後來未發現該架無人機，共影響一航班延誤起降約半小時。

盧秀燕表示，希望正面選舉，大家遵守國家法律，人潮聚集處不能使用空拍機，以免造成危險。蔡其昌說，法律對飛行器有相關規定，應依照規定辦理；如果他是朱立倫，他會提早出發，以免延誤行程。

無人機事件成熱門話題，有網紅直指盧總部自己出動四架空拍機，造成朱立倫無法降落參加晚會。盧秀燕競選總幹事顏文正與新聞媒體部主任林谷隆昨向清水警分局偵查隊報案舉發，發現有不詳人士使用空拍機拍攝造勢晚會，違反民航法相關規定。

國民黨北市前議員羅智強在臉書質疑，空拍機來自綠營側翼，因為在綠營支持者群組有貼出違規的空拍照。顏文正指出，造勢活動照片出現在對手支持者群組，「懷疑對手陣營是否利用不正當手法，流傳活動還沒開始的照片，汙衊人數稀少或說晚會還沒結束就跑了一堆人」。

盧競總強調，太平、沙鹿兩場造勢晚會沒有出動空拍機，太平場是借用高樓頂樓拍攝，而沙鹿場是出動吊車拍攝，但現場都發現有不明空拍機升空，依民航法規定，從事遙控無人機飛航活動不得於人群聚集或室外集會遊行上空活動。

盧陣營提告後，蔡其昌總部副發言人林俊裕說，相關群組並非蔡其昌官方社群，任何人都可以成立群組，盧秀燕支持者也常在網路群裡攻擊、抹黑蔡其昌，希望盧秀燕選舉還是要回到正規。

這起無人機事件徹底「炎上」成藍綠攻防戰，但盧總部向警方舉發，只談到質疑「對手」陣營搞鬼，卻也不敢貿然點名對手是誰。畢竟無人機操縱者就像躲在千里之外的「藏鏡人」，萬一沒有證據亂指控，可能被對手反扣殺，反而成為選戰變數。

台中市長盧秀燕（圖）競選總部29日向警方舉發無人機干擾造勢。民進黨市長候選人蔡其...
台中市長盧秀燕（圖）競選總部29日向警方舉發無人機干擾造勢。民進黨市長候選人蔡其昌呼籲，選舉還是要回到正規。（記者趙容萱／攝影）
台中市長盧秀燕競選總部29日向警方舉發無人機干擾造勢。民進黨市長候選人蔡其昌（圖...
台中市長盧秀燕競選總部29日向警方舉發無人機干擾造勢。民進黨市長候選人蔡其昌（圖）呼籲，選舉還是要回到正規。（記者洪敬浤／攝影）

機場 驅離 國民黨

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