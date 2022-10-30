我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

黑道、大便、有痛跟我說… 北柯南韓陳時中 誰是驚句王？

記者林政忠
民進黨台北市長候選人陳時中（左）29日參加天母萬聖節活動，站在路邊向小朋友發送糖果。（記者許正宏／攝影）
民進黨台北市長候選人陳時中（左）29日參加天母萬聖節活動，站在路邊向小朋友發送糖果。（記者許正宏／攝影）

金庸武俠小說有知名的「北丐、南帝、中神通」，2022年九合一大選也有「北柯、南韓、陳時中」，三人宛如爭奪「驚句王」寶座。柯文哲韓國瑜、陳時中三人合計將近200歲，年齡雖高，卻各自引領風騷，經常一出口就成爆點。

網路溫度計曾經以大數據分析，陳時中擔任防疫指揮官的十大金句，前三名分別是「校正回歸」、「超前部署」、「責任來，我就扛」；陳時中擔任台北市長候選人後依然威力無窮，最近脫口說出「有痛跟我說」、「若時間倒回，不會再接任防疫指揮官」，讓許多人非常有感。

最愛槓上陳時中的莫過於柯文哲，聽到陳時中自評防疫成績85分，柯文哲一度大罵「去死吧」，陳時中則回嗆「沒醫德」，令人瞠目結舌；柯文哲最近大嘴巴開嗆，國民黨「北台灣哪個議長不是黑道」，嚇到台北市議長陳錦祥趕緊出面自清，柯也坦承，自己「地圖砲」開太多，發言不精確。

被網友封為「辣個男人」的韓國瑜更是語不驚人死不休，最近挖苦陳時中愁眉苦臉像被欠錢，逼得陳時中在鏡頭前擠眉弄眼說，「我現在就笑給大家看」；韓國瑜用麻將「湊一色」來形容國民黨2024選戰，讓柯文哲也佩服，韓國瑜怎會想出這麼有趣的話，實是一流的「標題王」。

網路名言：「不怕神對手、只怕豬隊友」，金句雖讓人印象深刻，驚句卻可能禍從口出、選票流失。

陳時中驚句常堆高「仇恨值」，柯文哲也是政壇「失言王」，幕僚常忙著善後擦屁股；韓國瑜29日一句「跟著蝴蝶走自然有花香，跟著蒼蠅走自然有大便」，被輔選的美女候選人王育敏恐怕也是臉上三條線。

陳時中 柯文哲 韓國瑜

上一則

陳時中怨常被罵 諷對手三人成虎 黃珊珊：怕熱別進廚房

下一則

無人機干擾造勢 盧陣營舉發追黑手 蔡其昌籲回歸正軌

延伸閱讀

衛福部長密會陳時中 蔣萬安：為高端套招？

衛福部長密會陳時中 蔣萬安：為高端套招？
衛福部長夜赴競選總部 黨國界線模糊化

衛福部長夜赴競選總部 黨國界線模糊化
社群之夜殘酷舞台 陳時中成尷尬王

社群之夜殘酷舞台 陳時中成尷尬王
衛福部官員夜奔競總 密會陳時中 藍批行政不中立

衛福部官員夜奔競總 密會陳時中 藍批行政不中立

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活