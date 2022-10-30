黑道、大便、有痛跟我說… 北柯南韓陳時中 誰是驚句王？

民進黨台北市長候選人陳時中（左）29日參加天母萬聖節活動，站在路邊向小朋友發送糖果。（記者許正宏／攝影）

金庸武俠小說有知名的「北丐、南帝、中神通」，2022年九合一大選也有「北柯、南韓、陳時中 」，三人宛如爭奪「驚句王」寶座。柯文哲 、韓國瑜 、陳時中三人合計將近200歲，年齡雖高，卻各自引領風騷，經常一出口就成爆點。

網路溫度計曾經以大數據分析，陳時中擔任防疫指揮官的十大金句，前三名分別是「校正回歸」、「超前部署」、「責任來，我就扛」；陳時中擔任台北市長候選人後依然威力無窮，最近脫口說出「有痛跟我說」、「若時間倒回，不會再接任防疫指揮官」，讓許多人非常有感。

最愛槓上陳時中的莫過於柯文哲，聽到陳時中自評防疫成績85分，柯文哲一度大罵「去死吧」，陳時中則回嗆「沒醫德」，令人瞠目結舌；柯文哲最近大嘴巴開嗆，國民黨「北台灣哪個議長不是黑道」，嚇到台北市議長陳錦祥趕緊出面自清，柯也坦承，自己「地圖砲」開太多，發言不精確。

被網友封為「辣個男人」的韓國瑜更是語不驚人死不休，最近挖苦陳時中愁眉苦臉像被欠錢，逼得陳時中在鏡頭前擠眉弄眼說，「我現在就笑給大家看」；韓國瑜用麻將「湊一色」來形容國民黨2024選戰，讓柯文哲也佩服，韓國瑜怎會想出這麼有趣的話，實是一流的「標題王」。

網路名言：「不怕神對手、只怕豬隊友」，金句雖讓人印象深刻，驚句卻可能禍從口出、選票流失。

陳時中驚句常堆高「仇恨值」，柯文哲也是政壇「失言王」，幕僚常忙著善後擦屁股；韓國瑜29日一句「跟著蝴蝶走自然有花香，跟著蒼蠅走自然有大便」，被輔選的美女候選人王育敏恐怕也是臉上三條線。