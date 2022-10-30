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陳時中怨常被罵 諷對手三人成虎 黃珊珊：怕熱別進廚房

記者楊正海、徐偉真、鍾維軒／台北30日電
台北市長候選人黃珊珊（左）打扮成「玩具總動員」中的主角胡迪，分送糖果給小朋友。（記者許正宏／攝影）
台北市長候選人黃珊珊（左）打扮成「玩具總動員」中的主角胡迪，分送糖果給小朋友。（記者許正宏／攝影）

民進黨台北市長候選人陳時中前晚在民進黨的社群之夜，大嘆不知道自己有這麼多事可以被罵，還說到了選舉，之前跟他致謝的縣市長馬上換臉抹黑他。無黨籍市長候選人黃珊珊說，進了廚房就不要怕熱，陳時中每天都在抱怨，政治人物應勇敢面對自己做的決定。國民黨市長候選人蔣萬安指出，其實自稱善良敦厚的陳時中，對最邪惡的周玉蔻卻連一句批評的話都不敢說。

陳時中說，他都不知道自己有這麼多事情可以給別人罵。昨天出席百工百業後援會成立大會時，陳稱北市選戰已淪口水戰，對手策略是「三人成虎」，蔣萬安、黃珊珊先罵人，柯文哲跳出來當公道伯讚聲，說兩個人講得很對，3人交叉掩護輪流打他，讓大家覺得假議題是真的。

陳時中說，他被其他人罵，內心感到很不服氣，因為政府努力對抗病毒，在國際上取得好成績，如今卻被當成病毒打。

黃珊珊說，陳時中每天都在抱怨，他如果當選台北市長，可能也是每天抱怨，但進了廚房就不要怕熱，政治人物要勇敢面對自己所做的任何決定，而且要負起所有責任。至於高端在最後一刻補件EUA，選舉後才有審查結果，外界解讀是怕影響陳時中選情。黃說，這樣的程序不用講，「大家都知道為什麼吧？」

蔣萬安指出，台灣人善良敦厚、台北人堅毅勇敢，但大家不會忘記，陳時中的防疫團隊卻指萬華是破口，又讓台灣人沒有疫苗可以打、買不到快篩試劑。陳現在把防疫成績說成是自己優異的表現，把成功攬在身上當功勞，把失敗推給市民自找的態度，讓台北人非常失望。

衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝與發言人莊人祥等人日前密會陳時中，蔣萬安質疑是要套招救高端、救選情？如今高端EUA在最後一刻補件，真的是越描越黑，加上爆出二期臨床試驗是委託中資公司所為，紕漏一再出現，防疫最有權力的三人竟還有心情到陳時中的競選總部密會夜談，呼籲陳老實交代當時採購高端疫苗的過程。

陳時中昨對蔣的說法直呼「毫無邏輯可言」，用見面影射私相授受非常不道德，批蔣要檢討。

台北市長候選人蔣萬安（左）打扮成日本動漫「七龍珠」主角悟空，與同是悟空裝扮男孩合...
台北市長候選人蔣萬安（左）打扮成日本動漫「七龍珠」主角悟空，與同是悟空裝扮男孩合影。（記者許正宏／攝影）

陳時中 防疫 高端疫苗

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