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蔣萬安嗆蔡英文撕裂台灣 陳時中稱抗共保台是全民共識

記者胡瑞玲／台北30日電
民進黨台北市長候選人陳時中30日出席2022第八屆電器盃節能公益路跑暨嘉年華。（記者胡瑞玲／攝影）
民進黨台北市長候選人陳時中30日出席2022第八屆電器盃節能公益路跑暨嘉年華。（記者胡瑞玲／攝影）

蔡英文總統日前表示，若民進黨年底選得不理想，會影響國際解讀及對台灣信心打折扣，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安批，蔡英文從沒想當全民總統，撕裂台灣是她慣用手段。民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，抗共保台怎會是撕裂台灣手段，這是全民共識。

蔡英文28日出席民進黨社群之夜致詞時表示，若民進黨年底選得不理想，會影響國際解讀，猜問「台灣人民是不是改變主意了？這樣的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？」蔣萬安批，若民進黨輸了，國際社會將會看到台灣的民主法治再度彰顯，更轟蔡英文從沒想當全民總統，因為撕裂台灣是她慣用的手段。

陳時中今天出席2022第八屆電器盃節能公益路跑暨嘉年華，聯訪時僅說，抗共保台怎麼會是撕裂台灣的手段？這是全民共識。

另外，陳時中28日批蔣萬安廣告買很大，到處都聽得到「台北的天空」這首歌，還以為蔣萬安要發唱片，並說「對他來說，台北的天空是沒有共擊威脅」，蔣萬安則反嗆「台北的天空如果出現共機或飛彈，這不是三軍統帥蔡英文的責任嗎？」

陳時中表示，「唱這首歌的時候，心中想到什麼，代表你對台灣的認同」。

蔡英文 民進黨 陳時中

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