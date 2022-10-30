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頻祭「抗中保台」 藍：民進黨飲鴆止渴 嘗到毒藥後座力

記者程遠述／台北30日電
立委李德維。(本報資料照片)
立委李德維。(本報資料照片)

民進黨前主席許信良不認同民進黨頻祭出「抗中保台」策略，認其氛圍只會對民進黨更不利。國民黨立委、前主席江啟臣昨表示，許信良說法是普遍人民心聲，但重點是民眾愈來愈感受到民進黨抗中保台「說一套、做一套」，因此變得反感。

江啟臣指出，面對台海形勢嚴峻，衝突真的有爆發可能性的時候，民眾開始檢視政府是否有實際作為，卻發現民進黨喊「抗中保台」，只是淪為口號，例如解放軍軍演、飛彈飛過上空，台灣有何應對？非特別預算的國防預算有沒有完整規畫？政府國防目標的嚇阻「一層都沒有」。

江啟臣指出，人民所感覺到的，是政府沒有提出危機到來的完整配套和準備，好像政府只是表態「要打仗了、要人民上戰場」，當然會引起民意反彈。

國民黨立委李德維表示，許信良此說法確實貼近現況，因為之前民進黨在野時，可以批評國民黨做不好，但民進黨現在完全執政，兩岸關係如果緊繃甚至衝突、打仗，執政者要負全責，而民眾就已經不喜歡戰爭了，民進黨卻還要打抗中保台牌？

李德維分析，民進黨只剩抗中保台牌可打，原本想藉此號召綠營基本盤，在現在情勢下，可能會演變成許信良所說的，不僅沒效果、甚至為選情扣分，就像「飲鴆止渴」，要嘗到毒藥後座力。

民進黨 國民黨 江啟臣

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