新聞眼／許信良敲警鐘 民進黨願割捨「芒果乾」？

民進黨前主席許信良說，今年選舉，對民進黨而言，是悲觀以對。(記者蔡晉宇／攝影)

久未露面的民進黨 前主席許信良雖淡出政壇第一線，仍關心台灣政局發展，他從年底選情談到中共20大 後的台海局勢，言談中最關心的部分，仍是民進黨要堅守替台灣爭取民主的價值。但放眼當前民進黨當權派，只著眼於如何打贏選戰，早已成為顯學，至於治國路線思辨、價值理念，早無人聞問，堂堂一個執政黨，與選舉機器實質上已無區別。

許信良拋出「抗中保台」險棋對民進黨並不利等言論，言下之意也在告誡民進黨，販賣「芒果乾」、開戰恐懼感並非長久之計；但該論調顯然與當前民進黨主流看法有很大落差，也幾乎確定，民進黨不會因為他的諫言而調整選戰路線。

看不懂民進黨目前價值、路線的黨內大老，許信良並非唯一。新潮流大老林濁水在今年雙十國慶也曾重砲批評蔡政府，兩岸政策立場堅定、態度穩健，固然給予非常肯定，但實踐面可改善空間卻也大得不得了，如果做到那真是國家的福氣；另一位新系前大老洪奇昌同樣因為兩岸路線有別，和黨內當權派始終保持距離。

這些人的共通點，都曾在民進黨內是一方之霸，黨內輩分崇高、深知民進黨面臨的深層問題，也因為後來與民進黨保持一定距離，民進黨也選擇與這些人隱性切割。

民進黨前秘書長羅文嘉曾感嘆，民進黨變得世俗化，遲早會出事。如今許信良一席要更重視民主價值的言論，無疑再一次敲響了民進黨的警鐘。在討論怎麼爭取年輕選票，怎麼操作「抗中保台」等技術問題之前，或許該先想想，民進黨的創黨初衷是什麼，又將要帶給台灣下一代什麼樣的價值、理念。