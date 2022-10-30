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選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

記者蔡晉宇／台北30日電
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

九合一選舉倒數，民進黨今年主打「抗中保台」，民進黨前主席許信良昨天表示，他不認同綠營頻祭出「抗中保台」戰略，沒人喜歡戰爭，走險棋營造此氛圍，對民進黨沒好處。他也直言，年底地方選舉對民進黨很不利，勝負基本上已定。

年底選戰偏冷，民進黨將「抗中保台」牌視為點燃選情特效藥，日前中共20大涉台人士換血，兩岸關係備受關注。

許信良昨與媒體茶敘指出，今年不像2019年香港問題對民進黨很有利，從俄烏戰爭迄今、中美關係、兩岸關係緊張，外部政治效果對台灣選舉而言，都對執政黨不利，加上國民黨在地方選舉占盡連任優勢，因此對民進黨年底選情悲觀以對。

許信良指出，地方選舉有很多影響因素，不見得是中央執政不力，更不要把地方選舉當作是人民支持和平或戰爭的根據，進而去操作「抗中保台」。「如果現在去做民調，絕大多數的人會希望戰爭嗎？絕對不喜歡。」

許信良表示，國際及台灣的輿論都一直強調戰爭的危機、武統迫在眉睫，這個說法不一定正確，且對民進黨絕對不利，今年選戰氛圍已是如此，如果明年再這樣下去，更不利了。

對於民進黨選戰策略，許信良指出，民進黨雖然可能選輸，也應該要讓國人知道，或許選舉結果對民進黨不利，但民主是台灣安全最大依據，而這正是民進黨爭取來的，「世界跟我們在一起，是因為我們民主」，要以此肯定自己，不要太在乎地方選舉結果，2024年總統大選才會有更好的機會。

至於總統大選，許信良表示，民進黨內要阻擋副總統賴清德出線，已經幾乎不可能了，政治領袖要明白，擋不住的事就不要去擋；明年大選可預期和平與戰爭仍是主軸，國民黨固然不會當選，但對民進黨也不利，不投降、但也不挑起戰爭的第三勢力也許有可能贏。

只是賴清德並非許信良對2024年大位最屬意人選，他認為，桃園市長鄭文燦是黨內最好人選，鄭主政下的桃園創造出了「桃園模式」是台灣最好的模式。桃園市政治基本無藍綠之分，有別於台灣當前最嚴重的內部問題，藍綠宛若兩個敵國。

許信良說，如果鄭文燦的「桃園模式」成「台灣模式」，讓藍綠在台灣不再是「兩個敵國」，是對台灣最好的選擇；但鄭目前陷入桃園保衛戰，且即使沒有桃園選舉，恐怕也阻止不了賴清德。

民進黨 賴清德 國民黨

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