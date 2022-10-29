衛福部長密會陳時中 蔣萬安：為高端套招？

國民黨台北市長候選人蔣萬安（圖，邱德祥攝影）28日批對手陳時中已成「太上衛福部長」。陳時中反嗆，他不會因為參選就沒交友權利，這樣批評太過分。

衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝夜會民進黨台北市長候選人陳時中 。國民黨 台北市長候選人蔣萬安昨批，指揮中心團隊夜奔密會陳時中，到底是去套招，還是去報告什麼不可告人之事？陳時中反批，他不會因為參選就沒交友權利，這樣批評太過分。

本報系聯合報報導，薛瑞元昨受訪表示說，前天是陳時中投入選戰一百天，也是他接任衛福部長一百天，所以互相約見面，談談一百天的酸甜苦辣。陳時中競選總部總幹事吳思瑤也說，前晚是好朋友正大光明到場，簡單吃便飯，給陳時中加油打氣、不是密會，呼籲選舉不要選到沒人性，更不要選到沒朋友。

與會者表示，前晚閒聊的議題不是外界以為的疫情、高端，而是誰是「歌王」。王必勝說，會面就是聊近況，例如聊醫療應變組副組長羅一鈞唱歌好聽，還是陳時中唱得好聽，這議題討論很久，還有生活的酸甜苦辣。

蔣萬安昨批衛福部已經變成第二個農委會和資策會，陳時中已成「太上衛福部長」；與其硬拗什麼老朋友見面的理由，還是建議薛瑞元老老實實交代高端疫苗 所有的採購過程，給全民清楚交代。

至於高端的陸資爭議，王必勝稱「烏龍的選舉操作」。蔣萬安表示，衛福部官員變成陳時中打手，王必勝講這種話，和資策會一直放話修理民眾黨新竹市長候選人高虹安，有什麼不一樣？

針對蔣萬安批評是「太上衛福部長」，陳時中說，他不會說要參選，就連交朋友的權利都沒有，大家都是老同事、都是好同事，在衛福部都拚了很久，連事後都不能見面，大家聊一聊，這樣的批評也太過分了。

國民黨副發言人郭音蘭昨批評，現職官員前往候選人陣營，根本行政徹底不中立，難不成選情告急，輔選國家隊又要成形？

台北中國時報報導，國民黨立委賴士葆強烈質疑是為高端疫苗恐遭撤緊急使用授權（EUA）與用陸資做二期實驗「串供」，高端疫苗保護效益報告給衛福部後，若仍遭撤銷EUA，等於過去打的高端疫苗都無效，薛瑞元不敢決定才去問陳時中，坐實陳現在還是指揮中心地下指揮官。