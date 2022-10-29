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衛福部長密會陳時中 蔣萬安：為高端套招？

台灣新聞組／台北29日電
國民黨台北市長候選人蔣萬安（圖，邱德祥攝影）28日批對手陳時中已成「太上衛福部長」。陳時中反嗆，他不會因為參選就沒交友權利，這樣批評太過分。
國民黨台北市長候選人蔣萬安（圖，邱德祥攝影）28日批對手陳時中已成「太上衛福部長」。陳時中反嗆，他不會因為參選就沒交友權利，這樣批評太過分。

衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝夜會民進黨台北市長候選人陳時中國民黨台北市長候選人蔣萬安昨批，指揮中心團隊夜奔密會陳時中，到底是去套招，還是去報告什麼不可告人之事？陳時中反批，他不會因為參選就沒交友權利，這樣批評太過分。

本報系聯合報報導，薛瑞元昨受訪表示說，前天是陳時中投入選戰一百天，也是他接任衛福部長一百天，所以互相約見面，談談一百天的酸甜苦辣。陳時中競選總部總幹事吳思瑤也說，前晚是好朋友正大光明到場，簡單吃便飯，給陳時中加油打氣、不是密會，呼籲選舉不要選到沒人性，更不要選到沒朋友。

與會者表示，前晚閒聊的議題不是外界以為的疫情、高端，而是誰是「歌王」。王必勝說，會面就是聊近況，例如聊醫療應變組副組長羅一鈞唱歌好聽，還是陳時中唱得好聽，這議題討論很久，還有生活的酸甜苦辣。

蔣萬安昨批衛福部已經變成第二個農委會和資策會，陳時中已成「太上衛福部長」；與其硬拗什麼老朋友見面的理由，還是建議薛瑞元老老實實交代高端疫苗所有的採購過程，給全民清楚交代。

至於高端的陸資爭議，王必勝稱「烏龍的選舉操作」。蔣萬安表示，衛福部官員變成陳時中打手，王必勝講這種話，和資策會一直放話修理民眾黨新竹市長候選人高虹安，有什麼不一樣？

針對蔣萬安批評是「太上衛福部長」，陳時中說，他不會說要參選，就連交朋友的權利都沒有，大家都是老同事、都是好同事，在衛福部都拚了很久，連事後都不能見面，大家聊一聊，這樣的批評也太過分了。

國民黨副發言人郭音蘭昨批評，現職官員前往候選人陣營，根本行政徹底不中立，難不成選情告急，輔選國家隊又要成形？

台北中國時報報導，國民黨立委賴士葆強烈質疑是為高端疫苗恐遭撤緊急使用授權（EUA）與用陸資做二期實驗「串供」，高端疫苗保護效益報告給衛福部後，若仍遭撤銷EUA，等於過去打的高端疫苗都無效，薛瑞元不敢決定才去問陳時中，坐實陳現在還是指揮中心地下指揮官。

中廣董事長趙少康也認為，薛瑞元等人與陳時中一談三個鐘頭，內容當然啟人疑竇，合理質疑就是談高端最近一再出的紕漏。

國民黨台北市長候選人蔣萬安28日批對手陳時中（圖，許正宏攝影）已成「太上衛福部長...
國民黨台北市長候選人蔣萬安28日批對手陳時中（圖，許正宏攝影）已成「太上衛福部長」。陳時中反嗆，他不會因為參選就沒交友權利，這樣批評太過分。

陳時中 高端疫苗 國民黨

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