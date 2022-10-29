衛福部長夜赴競選總部 黨國界線模糊化

衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝等官員夜赴民進黨 台北市長候選人陳時中 競選總部。薛瑞元等人雖否認「密會」陳時中，聲稱只是下班時間與老友見面，但適逢高端爭議滿城風雨之際，外界只見一群高端疫苗 政策決策者在密室會談，兩個多小時談話內容卻無從得知，薛瑞元只回應一句「老朋友閒聊」，完全模糊掉政務官堅守利益迴避的基本立場。

陳時中代表民進黨候選人，薛瑞元則是國家部會首長，官員夜赴特定政黨競總，難免被質疑「黨國不分」。俗話稱「瓜田李下」，在瓜田裡不彎身穿鞋，在李樹下不舉手整理帽子，就是要全力避免外界有色眼光；如今，陳時中和衛福部官員既夜聚瓜田，又在李下閒聊，別人有瓜田李下之嫌，難道陳時中、薛瑞元就不容質疑？

近來正逢高端疫苗EUA、陸資疑雲未解的敏感時刻，薛瑞元夜會陳時中面臨「身分不宜」、「場地不對」、「時間不適」等三大爭議，衛福部官員和陳時中就算不是串供，難道完全不顧社會觀感？

選戰倒數不到一個月，下周末又是台北市長辯論期間，陳時中每日行程滿檔，竟還有閒情逸致，撥冗花兩個多小時與同僚話家常、談唱歌？令人質疑，難道陳時中對選情如此樂觀？

政務官難有上下班之分，這類「灰色地帶」成為運作行政不中立的空間。上月底，民進黨基隆市長候選人蔡適應舉辦「文化祭美食節」，中選會主委李進勇就位在其中，中選會的中立性備受質疑；近來新竹辦活動，邀請已辭去副市長職務的民進黨新竹市長候選人沈慧虹上台，資策會卻狂打民眾黨對手高虹安，都踩亂行政不中立的紅線。

近年，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都習慣在政府官邸喬事、喬人；不僅蔡英文總統多次在官邸召開民進黨選對會，拍板2022年縣市長提名人選；2019年民進黨不分區立委名單，也是在總統官邸誕生，官邸儼然成為「喬家大院」。

2011年總統大選電視政見會，蔡英文當時曾質疑，政府公共工程、採購及委辦計畫，有太多都對手馬英九的「馬友友們」拿走，企業界也毫不避諱助選，但馬動用國家機器抹黑，是非常惡質的選舉伎倆，她承諾當選後要修正行政中立法，不會只是說說。

事隔多年，當初高舉著「行政中立」的民進黨，如今，卻透過灰色地帶迴避違法爭議，文官中立界線大倒退、利益迴避模糊化，民主進步也逐步被反噬。