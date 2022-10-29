衛福部長夜赴競選總部 黨國界線模糊化
衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝等官員夜赴民進黨台北市長候選人陳時中競選總部。薛瑞元等人雖否認「密會」陳時中，聲稱只是下班時間與老友見面，但適逢高端爭議滿城風雨之際，外界只見一群高端疫苗政策決策者在密室會談，兩個多小時談話內容卻無從得知，薛瑞元只回應一句「老朋友閒聊」，完全模糊掉政務官堅守利益迴避的基本立場。
陳時中代表民進黨候選人，薛瑞元則是國家部會首長，官員夜赴特定政黨競總，難免被質疑「黨國不分」。俗話稱「瓜田李下」，在瓜田裡不彎身穿鞋，在李樹下不舉手整理帽子，就是要全力避免外界有色眼光；如今，陳時中和衛福部官員既夜聚瓜田，又在李下閒聊，別人有瓜田李下之嫌，難道陳時中、薛瑞元就不容質疑？
近來正逢高端疫苗EUA、陸資疑雲未解的敏感時刻，薛瑞元夜會陳時中面臨「身分不宜」、「場地不對」、「時間不適」等三大爭議，衛福部官員和陳時中就算不是串供，難道完全不顧社會觀感？
選戰倒數不到一個月，下周末又是台北市長辯論期間，陳時中每日行程滿檔，竟還有閒情逸致，撥冗花兩個多小時與同僚話家常、談唱歌？令人質疑，難道陳時中對選情如此樂觀？
政務官難有上下班之分，這類「灰色地帶」成為運作行政不中立的空間。上月底，民進黨基隆市長候選人蔡適應舉辦「文化祭美食節」，中選會主委李進勇就位在其中，中選會的中立性備受質疑；近來新竹辦活動，邀請已辭去副市長職務的民進黨新竹市長候選人沈慧虹上台，資策會卻狂打民眾黨對手高虹安，都踩亂行政不中立的紅線。
近年，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都習慣在政府官邸喬事、喬人；不僅蔡英文總統多次在官邸召開民進黨選對會，拍板2022年縣市長提名人選；2019年民進黨不分區立委名單，也是在總統官邸誕生，官邸儼然成為「喬家大院」。
2011年總統大選電視政見會，蔡英文當時曾質疑，政府公共工程、採購及委辦計畫，有太多都對手馬英九的「馬友友們」拿走，企業界也毫不避諱助選，但馬動用國家機器抹黑，是非常惡質的選舉伎倆，她承諾當選後要修正行政中立法，不會只是說說。
事隔多年，當初高舉著「行政中立」的民進黨，如今，卻透過灰色地帶迴避違法爭議，文官中立界線大倒退、利益迴避模糊化，民主進步也逐步被反噬。
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