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談林智堅論文案 台大新校長陳文章：該講的話一定講

記者馮靖惠、許維寧／台北29日電
台大新當選校長陳文章28日接受本報系聯合報專訪，強調堅守學術自由和追求真理，是台大重要使命之一。（記者潘俊宏／攝影）
台大新當選校長陳文章28日接受本報系聯合報專訪，強調堅守學術自由和追求真理，是台大重要使命之一。（記者潘俊宏／攝影）

台灣大學工學院長陳文章當選台大下屆校長，昨天接受本報系聯合報專訪表示，未來作為台大校長，他很樂意為教育政策和高教戰略發聲，並堅守校園純淨和自主，例如日前發生的林智堅論文案，台大校長一定要出來講話，「作為知識分子，該講的話，我還是會講」。

新竹市前市長林智堅因論文被台大認定抄襲而被撤銷碩士學位，之後宣布退出桃園市長選舉，學術倫理議題成為學界熱議焦點。陳文章強調，學術倫理、誠信是研究的基礎，堅守學術自由和追求真理，是台大重要使命之一。

陳文章表示，林智堅論文案，是學校老師和學生的事情，校長一定要出來發言，這是必要的，但如果是跟學校教育事務無關的，校長講話就不一定是最合適的。

從院長搖身一變為台灣最高學府校長，陳文章如何看待台大校長的社會定位？陳文章說，台大作為台灣的旗艦大學，應該引領高等教育政策討論，協助政策制定，貢獻國家社會，而該說的話，他也一定會說。

陳文章每天總是笑臉迎人，擁有亮眼的學術成就，為人仍態度謙和。人緣極好的他，當選校長後，臉書立刻湧入許多師生表達恭喜之意，他也一一回覆上百封的電子郵件。

「我沒想過自己是不是黑馬。」陳文章說，外界會稱他黑馬，可能是因為他比較少在媒體上曝光，加上過去醫學院和電資學院當台大校長的可能性比較高，很少人會覺得工學院教授當選校長。

現任校長管中閔的媒體能見度高，也發展了未來大學等開創性作法，陳文章是否認為有所謂的「管中閔障礙」需要突破？「我不認為是障礙，而是更精進。」

對於台大的世界排名節節敗退，陳文章說，台大在國際上的自我宣傳比較不足，上任後將建構國際大學聯盟，加強與全球國際重點大學、企業合作，「把台大最值得驕傲的地方讓大家知道」。

政府對法規制度面經費欠缺彈性，在現行體制與台灣高教沉痾的羈絆下，台灣的大學一直難以自主發展。陳文章建議，教育部應鬆綁128個畢業學分的限制，不要「卡」死學系發展。

台大新當選校長陳文章28日說明治校理念，期望台大能成為國際的台大。（記者潘俊宏／...
台大新當選校長陳文章28日說明治校理念，期望台大能成為國際的台大。（記者潘俊宏／攝影）

教育部 林智堅 醫學

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