黑白集／如興．高端．蔡英文VS龔明鑫被騙

國發會主委龔明鑫28日在駐美代表處舉行記者會說明訪美成果。（華盛頓記者張文馨／攝影）

紡織大廠「如興」發生財務危機，被打入全額交割股。立委追問經建會主委龔明鑫，當年「國發基金」為何貿然投資 入股15億台幣，導致如今帳面大虧11億？未料，龔明鑫竟答稱：「我們也是被騙！」

政府之所以有權動用公帑投資企業，就是因為官員有更充裕的訊息與專業，能判斷投資風險及企業的計畫。如今，龔明鑫竟說自己也是「被騙」，豈非把自己當成「韭菜」？既然沒有比民眾更高明，那幹嘛還尸位素餐掌管經建大計？

要問的是：此案的騙子就是如興嗎？2015年，如興為了「以小吃大」購併港商「玖地」，三度申請增資發行新股，均未獲金管會通過。2017年元月，蔡英文 總統上任後出訪尼加拉瓜，順道參訪如興在尼國的工廠；兩天後，金管會便放行如興的投資案。7月，國發基金更以每股18.6元買進如興，成為持股一成的大股東。如今，如興股價 僅剩3.15元，國發基金的投資全都泡湯。

從這些時間脈絡看，金管會的放水和國發基金的投資，是不是有總統或其他黨政高層的授意或暗示？否則，卡關年餘的如興案，為何在該公司老闆陳仕修接待蔡英文後，立馬暢通無阻？

仔細對照，如興案和高端案約略有共通之處，蔡總統的身影和意志皆赫然可見。連龔明鑫都說被騙，這樣的政府還能把關嗎？