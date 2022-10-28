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民進黨高層：年底多個藍綠激戰區 勝負難定近10縣市

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨高層表示，年底多個藍綠激戰區，勝負難定近10縣市。本報系資料照
民進黨高層表示，年底多個藍綠激戰區，勝負難定近10縣市。本報系資料照

台灣九合一選戰進入不到一個月。民進黨高層今天評估，藍綠激戰選區有近10個縣市，例如南投很快已經追上來，這種快速拉近縣市常常會逆轉，很多縣市都有待最後縣市才能分出勝負。黨中央下周將啟動選戰主訴求中央與地方連結，如11月5日黨主席蔡英文將與參選人合體會師凱道，訴求為家鄉投票。

民進黨高層表示，各陣營民調滿天飛，距離選舉還有一個月，選情的任何預測與評估都當成警訊，讓大家有更強烈的危機意識未必不好。地方選舉除了掃街拜票、造勢活動等等，選戰最後關鍵，會根據不同縣市選舉的最後衝刺主要訴求集中起來，讓選戰主訴求中央地方連接起來，下週就會啟動，強化宣傳力道，讓選戰主訴求能夠發揮，如台北市、新北市兩位市長參選人11月5日將與蔡英文在凱道合體，催化支持者、凝聚力量，號召支持者歸隊。

對於新竹市選情，民進黨高層表示，國民黨參選人林耕仁地方議員全力支持，不至於被放棄，民眾黨參選人高虹安人設有出問題，所謂高虹安民調越打越高，那是名嘴的吹捧，高虹安過去在資策會的行為因為沒有選舉沒有被檢驗，現在包含內線交易的檢驗就是很嚴酷，因此，他不認為新竹市勝算不高；苗栗縣長選舉勝選機率蠻高的；澎湖縣則是三分天下。

關於台北市長選情，民進黨高層說，剛提名台北市長參選人陳時中的時候，情況相當不錯，後來遇到亂流，現在基本上是已經穩定，接下來就是按部就班打選戰，最後開票結果出爐才能分出輸贏，現在已經回到提名階段的民調支持度。

至於基隆市長選情，民進黨高層表示，基隆市長林右昌有說，抽完籤之後，與市長參選人蔡適應一起車隊掃街，民眾反應非常好，從內部民調也看出來有這樣的效果，基隆市，他覺得有比較高的勝算沒有問題。

關於宜蘭縣選情，民進黨高層指出，2009年蔡英文剛擔任黨主席，唯一勝選是宜蘭縣，但那次選舉，到選前一天，民調還是小輸，最後宜蘭贏了1萬6000票，加上宜蘭縣長林姿妙涉貪案10月31日就要開庭，因此對宜蘭縣選情很有信心。

民進黨 民調 蔡英文

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