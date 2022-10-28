藍控：鄭運鵬赴陸經商 國籍填中國

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（本報資料照）

國民黨 桃園市議員候選人凌濤27日揭露，民進黨 桃園市長候選人鄭運鵬到中國大陸經商時，申請專利文件竟寫自己的國籍、居所為「中國」，是不是「中共同路人」？鄭運鵬表示，被國民黨抹紅是奇怪的事。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清質疑，鄭運鵬一面指責別人統派，自已卻又做統派的事，嚴重違反民進黨的政治理念，「民進黨抗中保台牌，還打得下去？」

鄭運鵬日前遭爆2008年敗選後，赴大陸和三大電信談生意，當時鄭運鵬坦承「是人生經歷的一部分」。國民黨27日再爆關鍵文件，鄭運鵬向中國大陸知識產權局提出專利申請文件，竟稱國籍、居所為中國，申請地址更寫「中國台灣省台北市」。

鄭運鵬表示，那段經商背景讓他了解台商在國際上商業經營、專利申請及各種文書組織都受到不公平待遇，應協助台灣突破這樣的外交困境。

鄭運鵬反控，國民黨桃園市長候選人張善政 擔任反獨促統的小黨最高顧問，他對於張的公開質疑都接受，但張都不回應外界質疑。

張善政則反嗆，鄭運鵬把表格的國籍中國和中國台灣省台北市的地址推給代辦的事務所，就跟桃園市長鄭文燦把八德運動中心天花板坍塌推給營造商，市政府都沒有責任，是一樣的邏輯，民進黨一向出了事情就推託。

鄭寶清則表示，鄭運鵬為了登陸經商、大賺人民幣，嚴重違反民進黨的抗中保台基本立場及政治理念，民進黨還能繼續容忍鄭運鵬參選桃園市長？

至於張善政去年6月獲委任為「數字王國集團有限公司」執行董事至今，時代力量桃園市議員候選人林佳瑋質疑，數字王國背後股東為中共國務員掌握的中國中央企業，「背後就是解放軍」。