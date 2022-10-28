我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

我們與槍的距離／槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

藍控：鄭運鵬赴陸經商 國籍填中國

台灣新聞組／台北28日電
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（本報資料照）
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（本報資料照）

國民黨桃園市議員候選人凌濤27日揭露，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬到中國大陸經商時，申請專利文件竟寫自己的國籍、居所為「中國」，是不是「中共同路人」？鄭運鵬表示，被國民黨抹紅是奇怪的事。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清質疑，鄭運鵬一面指責別人統派，自已卻又做統派的事，嚴重違反民進黨的政治理念，「民進黨抗中保台牌，還打得下去？」

鄭運鵬日前遭爆2008年敗選後，赴大陸和三大電信談生意，當時鄭運鵬坦承「是人生經歷的一部分」。國民黨27日再爆關鍵文件，鄭運鵬向中國大陸知識產權局提出專利申請文件，竟稱國籍、居所為中國，申請地址更寫「中國台灣省台北市」。

鄭運鵬表示，那段經商背景讓他了解台商在國際上商業經營、專利申請及各種文書組織都受到不公平待遇，應協助台灣突破這樣的外交困境。

鄭運鵬反控，國民黨桃園市長候選人張善政擔任反獨促統的小黨最高顧問，他對於張的公開質疑都接受，但張都不回應外界質疑。

張善政則反嗆，鄭運鵬把表格的國籍中國和中國台灣省台北市的地址推給代辦的事務所，就跟桃園市長鄭文燦把八德運動中心天花板坍塌推給營造商，市政府都沒有責任，是一樣的邏輯，民進黨一向出了事情就推託。

鄭寶清則表示，鄭運鵬為了登陸經商、大賺人民幣，嚴重違反民進黨的抗中保台基本立場及政治理念，民進黨還能繼續容忍鄭運鵬參選桃園市長？

至於張善政去年6月獲委任為「數字王國集團有限公司」執行董事至今，時代力量桃園市議員候選人林佳瑋質疑，數字王國背後股東為中共國務員掌握的中國中央企業，「背後就是解放軍」。

對此，張善政澄清本身沒有支薪，更反嗆「目光如豆」，數字王國不僅不是陸資，還是台灣人主導的公司，該公司網站和財報都介紹他是「台灣前行政院長」，難道陸資主導的公司會這樣寫？

國民黨上午將召開，踢爆鄭運鵬2008年立委初選敗給高建智後，加入歐業新媒體擔任董...
國民黨上午將召開，踢爆鄭運鵬2008年立委初選敗給高建智後，加入歐業新媒體擔任董事長職務，歐業在向中國大陸申請國際專利的合約中，發明人由鄭運鵬掛名領銜，地址卻是寫「中國台灣省」。(圖：張善政輔選團隊提供)

民進黨 國民黨 張善政

上一則

國發會：半導體去台化 全世界停止運轉

下一則

大貓熊能助兩岸融冰？ 綠：冷靜一下也好 藍：不代表破冰

延伸閱讀

高端試驗委託中企 蔣：喊抗中實分贓

高端試驗委託中企 蔣：喊抗中實分贓
韓復出 鄭運鵬：勿重演噩夢 張善政：桃園公安才是噩夢

韓復出 鄭運鵬：勿重演噩夢 張善政：桃園公安才是噩夢
藍嗆：請用『飛帆標準』好好檢驗兩岸權貴資本家鄭運鵬

藍嗆：請用『飛帆標準』好好檢驗兩岸權貴資本家鄭運鵬
批張善政不曾幫過桃園 鄭文燦遭打臉

批張善政不曾幫過桃園 鄭文燦遭打臉

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議