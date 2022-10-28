黑白集／顧立雄的驚悚 滴水穿石的擴權

國安會秘書長顧立雄（左）接受YahooTV節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。（取材自「齊有此理」節目直播畫面）

很少公開發言的國安會秘書長顧立雄，近日接受親綠名嘴專訪。談及胡錦濤在中共20大 「被離場」，他說這場面顯現習近平的權力，令人超級驚悚。

事件真相仍不詳。前任元首突然離席，訝異與關切理應是常情，但在場中共高層卻無任何反應。胡錦濤被攙著從身旁走過，多數人頭也不抬一下，彷彿什麼事都沒發生。

尤有甚者，全球第二強權決定走向的重大會議，在舉世面前出現如此奇特場景，卻完全諱莫如深。不僅沒有行禮如儀的官方回答，連詢問管道都不存在，一切只能猜測。

「偉大復興」口號下的萬馬齊瘖，著實可怕。但回看台灣，近年不也走上類似道路？政府愈來愈視「公開」為洪水 猛獸，動輒祭出公權力與宣傳機器，質疑異議者是與對岸唱和的通敵行為。

一定會有人反駁：兩岸自由尺度還差得遠。但質疑者不妨自問：回到2016年之前，能否想像總統兩年不開記者會，只挑選「自己人」放話？主政者竟同意疫苗價格以最高機密封存30年？誰能苟同政府以國安之名制定《數位中介法》，有權審定哪些言論是民眾不該聽聞傳播的毒草？蔡政府執政至今，滴水穿石的擴權，早已遠超當初想像。

顧立雄的「驚悚」，難道是發現自己成了年少時厭惡的模樣？抑或他也很享受「民可使由之，不可使知之」的快感？