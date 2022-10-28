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參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

蔣萬安批護航高端 王必勝反嗆：烏龍操作

台灣新聞組／台北28日電
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝27日在立法院受訪時表示，衛福部所查驗，是臨床試驗院所有沒有照規範去做，而關於高端選定丘以思為CRO，從經濟部登記看起來是港資公司，就依法兩岸關係條例去處理。（記者林伯東／攝影）
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝27日在立法院受訪時表示，衛福部所查驗，是臨床試驗院所有沒有照規範去做，而關於高端選定丘以思為CRO，從經濟部登記看起來是港資公司，就依法兩岸關係條例去處理。（記者林伯東／攝影）

高端近日爆出委託二期臨床試驗的丘以思公司涉及陸資爭議，國民黨台北市長候選人蔣萬安27日質疑，衛福部難道事前不知道這家陸資公司，還是為了護航高端加速審查緊急使用授權（EUA），所以「知道也裝做不知道？」指揮官王必勝昨反嗆，此舉是烏龍選舉操作，「急難中什麼都沒做的人，在對拚命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打」。

蔣萬安指出，高端疫苗的病毒株和佐劑來自美國，現在臨床二期試驗交給陸資公司，最後疫苗的生產包裝發包給東洋，「高端到底做了什麼？炒股票嗎？」他也指出，衛福部長薛瑞元說不排除重啓高端疫苗二期臨床試驗，代表已意識到問題嚴重性，他想問陳時中，高端委託這家陸資公司，究竟執行範圍是只有數據分析最後一部分，還是從蒐集病人的數據、數據分析和最後送審的報告，都由該公司進行？

王必勝指出，食藥署監督臨床試驗執行，不含查核臨床試驗公司的股權分配和資本狀況；目前各藥廠、醫院或研究單位與丘以思合作的案子有廿幾案，該公司在經濟部的登記自2012年起至今，始終是「港資公司」，後續會請經濟部投審會查證股權變化。

民進黨台北市長候選人陳時中說，國有國法，金管會正在調查，一切依法辦理。

至於高端疫苗去年獲有條件通過EUA，仍有部分疫苗確效報告資料待補。國民黨團總召曾銘宗表示，若高端月底還未繳交保護效益報告，衛福部除應廢止EUA，並要追回台幣40億（約1.24億美元）高端購買費用；過去鼓勵民眾施打高端的蔡英文總統、前副總統陳建仁和衛福部前部長陳時中，必須向全民道歉。

民進黨團幹事長羅致政說，就看高端會不會準時交資料，不用提早批判。

高端疫苗 陳時中 EUA

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