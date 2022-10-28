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新聞眼／高端爭議滿天飛 密會為哪樁？

記者 鍾維軒、林銘翰

高端疫苗爭議滿天飛，衛福部長薛瑞元、指揮中心發言人莊人祥等防疫官員27日晚現身民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，一時之間，「夜間密會」甚囂塵上，主管疫苗、防疫的衛福部官員究竟是純粹敘舊、關心老長官或共謀國事？在大選攻防前，恐難杜悠悠之口。

高端涉及EUA、陸資爭議，指揮官王必勝27日高分貝嗆聲「烏龍選舉操作」，不惜以指揮官身分跳入選舉戰場。昨晚7時多夜幕低垂，記者直擊陳時中競總、競辦前人來人往，重要貴賓來來去去，便衣警察還對記者蒐證拍照，平添一股特殊的神祕感。

記者直擊，陳時中競辦發言人羅浚晅大約在晚間7時多多次進出大樓門口，不斷講電話，又二次進電梯後又立刻出來，似乎在等待某位貴客。在二個多小時的會議期間，不少人進進出出，夜晚如白天熱鬧，總幹事吳思瑤、政策總召集人管碧玲等人穿梭其間；管碧玲受訪表示，她才剛要上樓，不清楚有沒有人在開會。

另一間位於北平東路的陳時中競選辦公室同樣人潮絡繹不絕，自昨晚7時起，陸續有人員進出辦公室，晚餐時間也僅迅速買便當返回，直到晚間10時許，辦公室內的燈光未熄，選戰時鐘不停擺。

記者在等待的同時，身穿紅色POLO衫、運動長褲的便衣警察不斷拍照蒐證；不久後，身為陳時中輔選大將的民進黨前秘書長洪耀福現身對記者說，「不用這麼辛苦，可以進來坐坐休息、喝茶」。洪耀福看似雲淡風清，卻難掩大選攻防的神祕感。

陳時中 高端疫苗 警察

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