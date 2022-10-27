新聞評論／竹科、資策會成綠側翼 動搖經濟國本

資策會執行長卓政宏26日現身立法院經濟委員會。(記者陳正興／攝影)

為了選戰，蔡政府先是護航林智堅 論文抄襲案，使新竹科學園區捲入其中；後又為打擊民眾黨新竹市長候選人高虹安，把資策會當成發動攻擊的陣地。竹科和資策會，均曾是帶動台灣資訊及科技產業發展的重鎮，不曾捲入政治；如今卻因蔡政府的扭曲而染綠，這將對台灣的「經濟國本」造成根本的動搖。

在林智堅論文抄襲案中，他遭撤銷的中華大學碩士論文，抄襲對象是竹科管理局委託中華大學的研究報告。由於智慧財產權、著作權皆屬竹科管理局，林智堅毫無疑問是「侵權」，但竹科對是否提告始終閃爍其詞。近日真相大白：台北地檢署以「告訴權人未提告」為由，將此案簽結，林智堅的責任也隨之豁免。

竹科管理局是「消極不作為」、「應提告而不提告」，以此護航民進黨 ，包庇林智堅。對照之下，資策會則是「積極作為」抹黑高虹安，包括指控她「論文不當引用」、「違法兼職」、「詐領出國公款」等，配合民進黨演出。更糟的是，在當年，高虹安的作為完全符合資策會規範；而今天資策會負責人卻刻意醜化高虹安的行為，形同在指控當年的資策會違失。

事實上，在高虹安被指控博士論文抄襲之初，資策會還稱「若是純學術引用，沒有授權問題」；但在民進黨立院總召柯建銘介入後，資策會態度便180度轉變，宣稱「引用比例不當」、「可能提起訴訟」。其後，資策會便與民進黨一搭一唱，成為主要攻擊手。

關於高虹安在資策會任內兼職之事，事實是：「科智企業」為資策會的「衍生公司」，當年資策會的政策也鼓勵員工參與衍生公司的創業。高虹安2014年協助成立科智企業後，連續2年獲獎，2016年為蔡總統導覽，次年又獲經濟部新創個人獎，資策會都是主辦者，怎麼可能不知情？而今天的資策會，卻稱對高虹安在科智的角色一無所悉。足見，資策會「換了人就換了腦袋」，問題更為嚴重。

資策會的角色，在蔡政府任內發生了質變。前任執行長于孝斌因傳出不倫戀被迫請辭，現任執行長卓政宏則有侵權官司及綠能 社企投資糾紛，其兼職角色更是洋洋灑灑。這些事實，讓資策會在圍剿高虹安時，顯得名不正而言不順。

蔡政府動用公權力打壓對手的例子屢見不鮮，除將手伸進司法檢調，中選會、NCC等獨立機關都成為其爪牙。這次，蔡政府將竹科、資策會等機關捲入，更是等而下之。竹科和資策會是李國鼎那一代的經濟菁英所創設，數10年來扮演著資訊和高科技產業的領航角色，台灣經濟今天才有這般榮景。任何心存正念的領導者，都不會任意把它們扯進政治漩渦；原因無他，經濟及科技的發展要靠高度的專業與信任，人才培養更不能看黨派顏色。這個原則若被摧毀，台灣的經濟根基必將大受動搖。

以竹科管理局「不提告」林智堅觀之，竹科所涉的智慧財產權既多且廣，對林智堅該告卻不告，未來其他涉及智財權的案子，竹科還有何嚴正立場？難道都要看政治顏色辦事嗎？資策會大張旗鼓批鬥曾經「重點培養」的前員工，把自己輔導成立的衍生企業也當成檢討對象，未來還有多少民間企業會相信資策會？資策會未來將如何吸納各方人才？

資策會和竹科甘為政治犬馬，是這兩機構的沉淪，也是蔡政府對經濟發展機關的蹂躪。這些，都是先人留給台灣的寶貴資產，如今竟成了政黨的附庸。請問，口口聲聲「台灣價值」的蔡英文：你心中真的有台灣嗎？(轉載自聯合報社論)