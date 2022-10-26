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郭台銘再戰2024？ 柯文哲：郭當我的面說不選了

記者林麗玉／台北即時報導
郭台銘是否仍有望再戰2024？柯文哲表示，有可能陳橋兵變、黃袍加身。（影片截圖）
郭台銘是否仍有望再戰2024？柯文哲表示，有可能陳橋兵變、黃袍加身。（影片截圖）

台北市長柯文哲今天接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪，對於鴻海集團創辦人郭台銘，是否仍有望再戰2024？柯文哲表示，有可能陳橋兵變、黃袍加身，對於高雄市前市長韓國瑜助選，是瀉藥？還是靈藥？柯文哲則表示，韓國瑜助選，對議員比較有效。

由於柯文哲已經開始在籌備總統競選辦公室，針對2024大選，郭台銘是否出戰？柯文哲表示，「郭台銘說他不選了，有當著我的面說不選了」，柯說，「但我跟他說，有時候不是你說不選了，就不選了，有時候是為了國家出來選，也有陳橋兵變、黃袍加身。」

黃光芹野問柯文哲對於2024的計畫，柯文哲說，陳建仁、賴清德、蘇貞昌這些是綠營的變數，藍營則有侯友宜跟朱立倫，要怎麼擺平，還有柯文哲跟郭台銘，這個太複雜了，如果只有兩個人還好猜，有這麼多變數就不好說。

黃光芹問，賴清德是否會通過民進黨初選？柯文哲說，講了這麼多的變數，大家都沒有想到還有一個，就是每個人的身體狀況，「我們都是60多歲的人了，我們就是認真去做，所以就是天決定。」

對於2024，柯文哲說，「有時候就是心存善念、盡力而為，就是認真去做，勝敗不要放在心上，就讓天決定就好。」

至於韓國瑜復出輔選藍營候選人，是瀉藥還是靈藥？柯文哲認為，「如果是單一選區，大家還是會怕他，如果是複數選區，韓國瑜還是很有用」，因為議員10%得票率就可以當選，而單一選區要拚過半，要找他站台就要再想一下。

柯文哲 郭台銘 韓國瑜

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