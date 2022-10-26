綠批蔣萬安洩漏秘密 蔣指陳時中護航高端人神共憤

台北市長候選人蔣萬安（中）25日前往台灣省城隍廟參拜，露出笑容比著六手勢合影。（記者邱德祥／攝影）

國民黨台北市長候選人蔣萬安蔣萬安昨天受訪，再談民進黨台北市長候選人陳時中 疫苗採購合約與高端EUA 爭議，蔣萬安批評，陳時中一直強調「我負責」，但是現在參選以後變成「統統不負責統統都忘記」，「所以我說他是大說謊家，也只是剛好而已。」

蔣萬安說，前天在立法院衛環委員會，遭民進黨委員集體圍剿批評他洩密，「當下我感覺非常荒謬可笑，立法委員的職責是要監督政府，但民進黨立委卻是監督在野黨立委，只因為我戳破了陳時中的謊言、揭開了高端採購的黑箱」。

蔣萬安表示，陳時中護航高端已經到了人神共憤的地步，他要提醒陳時中，在去年7月20日陳部長曾公開表示，高端疫苗 是有條件通過EUA，一年內應檢送國內外執行疫苗保護效益報告，但現在高端根本拿不出國外報告，政府應該立即撤銷EUA，而不是任高端拖延。

蔣萬安表示，去年6月10日高端解盲，7月19日食藥署就通過EUA；今年高端7月27日送報告，食藥署卻給高端補件機會，而前天質詢衛福部，衛福部稱年底前才會決定是否廢止EUA，「給EUA只花一個月，廢不廢止卻要花五個月。這不是拖延，什麼是拖延？」

陳時中昨天上午前往台灣省城隍廟參香後受訪時表示，沒有人圍剿蔣萬安，蔣萬安還是立法委員，他要有立委的擔當。陳時中說，合約中有例外規定可以公開部分內容，比方說蔣萬安能夠在立院做成決議，要求某種形式公開更多資料，或去法院請求法官公開資料。

陳時中說，要不要全部對外公開是另外一回事，但是要公開所有的資料有一定程序，立法委員也知道有程序，就應該依照程序做，蔣萬安從去年到現在都記得這麼清楚，那他就應該要早點做。

另外，高端公司決定補助高端施打者赴日PCR費用，但只補助到年底，蔣萬安說，解決問題的確需要誠意，施打高端的民眾想去日本，也確實遇到需做PCR的困擾，「難道年底前去日本，才會有這樣的困擾嗎？高端要花錢消災，也不能如此草草了事。」