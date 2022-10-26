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游盈隆舉7鐵證：怎能說台灣民主沒倒退？

記者蔡晉宇／台北26日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)

台灣民意基金會董事長游盈隆昨天在臉書表示，日前美國國家民主基金會主席沃拉克訪台，對台灣做出了「民主卻沒有任何倒退衰亡」的溢美之詞；但在許多台灣人耳中，是聽不進去的，至少就包括了七大鐵證。

游盈隆指出，首先為民主政治的必要條件是「政府必須回應人民的喜好」，但蔡政府在何種程度上回應了台灣人民的喜好？是一個大問號。舉一個例，近90%台灣人期盼台灣加入或重返聯合國，蔡總統上任六年多，曾經在任何國內外場合大聲回應台灣人這項殷切的期望嗎？其他像司法改革、憲政改革廢考監、縮短貧富差距等等類似例子，不勝枚舉。怎能說台灣民主沒倒退呢？

游盈隆表示，第二，蔡總統第二任期開始，修法廢除「公投綁大選」，嚴重限縮公投，傷害直接民主。如今，修憲公投又綁大選，形同只許州官放火，不許百姓點燈。

游盈隆說，第三，蔡總統2019年民進黨總統黨內初選，公然恣意擅改既定遊戲規則，「博歹茭」取得提名權；2022年沒收初選，除屏東縣外，一手壟斷6都15縣市長提名權，扼殺黨內民主，進而傷害台灣政黨政治。

游盈隆指出，第四，蔡總統第二任期，對媒體的干預、操控變本加厲，關中天、介入鏡電視申設等等，相關人士言之鑿鑿，寒蟬效應四處可見，第四權搖搖欲墜。

游盈隆表示，第五，民主政府理應是透明化政府，政府政策形成、制訂與落實皆應相當程度透明化，接受監督，但這幾年蔡政府施政最被詬病之一就是缺乏透明化，近三年Covid-19疫苗政策與執行就是最好的例子。

游盈隆說，第六，NCC是蔡政府重要的一環，行事作風卻爭議不斷，近期欲推「數位中介服務法」，輿情譁然，意圖管制、侵犯人民言論自由。

游盈隆指出，第七，蔡總統任內，政府肆無忌憚強行納編民間農田水利會，強取人民財產，農民欲哭無淚，強烈反彈。毫無民意基礎的行政院「數位發展部」，總統說設就設，立法院儼然橡皮圖章，照案通過。憲政體制中最重要的權力分立與制衡蕩然無存。

游盈隆表示，如果有人告訴沃拉克以上這些鐵的事實，很好奇他還會說台灣民主沒倒退嗎？游說，台灣民主的建立與鞏固是無數台灣仁人志士前仆後繼，失去自由、犧牲生命、奉獻青春歲月打造出來的，台灣人以台灣民主為榮為傲是必然的，因此更不能眼睜睜看著台灣民主嚴重倒退，而不發一語。

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